Зима під час війни. Як не замерзнути вдома без опалення

Українська влада вважає, що російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Тому під загрозою не лише енергетика та водопостачання, а й централізовані системи опалення.

РБК-Україна зібрало рекомендації, як підготуватися до найгіршого сценарію та що робити за відсутності опалення.

Підготовка до холодів

Міністерство розвитку громад та територій України рекомендує провести профілактику металопластикових вікон, ущільнити вікна та двері. На випадок надзвичайної ситуації слід підготувати одну кімнату, яка обігріватиметься.

Бажано прибрати штори від батарей, відсунути меблі та зняти декоративні панелі. На стіну за батареєю можна наклеїти тепловідбивний екран, наприклад, з фольгованого матеріалу.

У приватному будинку рекомендується встановити додаткові джерела тепла такі, як твердопаливні котли, щоб обігрівати будинок дровами або спеціальними брикетами. За наявності пічного опалення слід підготувати його до опалювального сезону.

Щодо квартир, то за наявності індивідуального опалення потрібно провести технічне обслуговування котла.

Фото: як підготуватися до холодів (facebook.com/MinregionUkraine)

Також радять запасти твердим паливом, електрогенератором та паливом для нього. Перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів та кондиціонера (потрібно з'ясувати, чи може він обігрівати приміщення і за яких температур).

Що робити, якщо немає опалення?

У таких випадках рекомендується обрати кімнату для обігріву та облаштувати в ній спальне місце. Оскільки найбільше тепла йде через вікна, слід щільно закрити їх шторами, жалюзі чи ролетами. Зазначимо, кімната має бути сухою. Забрати зайву вологість можна за допомогою силікагелю. Таким чином, він убере вологу, а чим менше частинок води буде в повітрі, тим буде тепліше.

Фото: що робити, якщо немає опалення (facebook.com/MinregionUkraine)

Далі слід увімкнути додаткове джерело тепла, але не більше одного обігрівача, щоб не спровокувати аварію в мережах. Якщо на вулиці вище за 0 градусів, для обігріву можна використовувати кондиціонер.

Крім того, радять пити та їсти гаряче, берегти тепло від переохолодження. Про всяк випадок з'ясуйте, де знаходиться найближчий пункт обігріву. Заздалегідь домовтеся з родичами та знайомими про спільні дії, якщо у вашому житлі дуже холодно.

У разі постійної загрози відключення побутових комунікацій слід заздалегідь підготувати такі запаси з розрахунку на три доби:

вода (питна та тенічна)

ліхтарик

свічки

готова їжа

повербанк

аптечка

вогнегасник

Зазначимо, у Міністерстві внутрішніх справ підготували відеоінструкцію про те, як діяти, якщо довго немає тепла та світла в опалювальний період.

Чого не можна робити

Категорично заборонено за тривалої відсутності опалення:

грітися від газової плити чи запалених конфорок;

використовувати у квартирах "буржуйки", газові балони, дизельні та бензинові генератори;

включати більше одного електричного обігрівача;

зловживати спиртними напоями.

Чи можна чимось замінити опалення у квартирі?

Насамперед, на думку спадають генератори, за допомогою якого можна заживити електричний обігрівач. Однак через вихлопні гази їх не можна встановлювати в квартирі або коморі. Єдиний варіант - балкон, за умови, що сусіди не проти.

В Україні є приклади опалення газовими котлами, але для цього потрібний окремий вентиляційний канал, який закладається при будівництві будинку. Такі системи мають підвищений рівень небезпеки, у тому числі через загрозу отруєння чадним газом.

Щодо "буржуйок", то використовувати їх у квартирі заборонено, оскільки потрібно забезпечити відведення диму. Крім того, такі печі гріють, поки горять дрова, після чого швидко втрачають тепло.

Гріємось у квартирі. Найдоступніші способи

Обігрівач зі свічки

Для того, щоб виготовити такий обігрівач знадобляться два керамічні горщики для квітів, тарілка, кілька гайок, довгий болт. Детальна інструкція наведена у відео.

Обігрівач з жерстяної банки

Для цього знадобляться бляшанка, лінійка, маркер, шило, ніж, папір та спирт. Спочатку треба відзначити смужку на банці, відступивши від верху на третину. Потім обмотати папером по краю позначку, закріпити паперову смужку скотчем і шилом проколоти отвори смужкою.

Після цього потрібно залити в банку спирт, закрити кришкою, струсити і підпалити.

Грілки з пластикових пляшок

Якщо є можливість нагріти воду, то можна наповнити пластикові пляшки гарячою водою та розставити їх по кімнаті та в ліжку.