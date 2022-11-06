Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Російські удари по об'єктах енергетики, крім відключень світла, несуть й іншу загрозу - знеструмлення насосних станцій може вплинути на водопостачання. У таких умовах необхідно подбати про запас питної та технічної води.
РБК-Україна наводить рекомендації на випадок перебоїв з водою.
Тактика противника у цій війні, зокрема, спрямована на те, щоб залишити українців без звичних побутових комунікацій. Не додає оптимізму одна з недавніх заяв радника Офісу президента Олексія Арестовича. На його думку, ми можемо опинитися в ситуації, коли світла, тепла та води не буде тижнями чи будуть великі обмеження.
"Це проблема, але є нюанс: ми посидимо, ми вміємо справлятися і виживати… Ціна питання - поносимо воду у відрах з бювету, вдома створюватимемо намети зі свічками всередині, щоб було тепліше, поховаємось у сховищах", - зазначив він.
Днями через відключення світла мешканців Київської області закликали запастися водою.
"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води", - звернувся до людей керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Що рекомендує МОЗ
На випадок перебоїв з водопостачанням треба:
- Завчасно подбати, щоб удома були запаси води технічної та питної води у закритих ємкостях на всіх членів сім'ї щонайменше на три дні. Якщо вода довго зберігається, її не можна вживати. Також не забувайте періодично оновлювати воду.
- Набирати питну воду з бюветів чи інших джерел нецентралізованого водопостачання - колодязів та на пунктах розливу.
- Кип'ятити воду для приготування їжі. Цей спосіб є ефективним способом знезаразити воду.
Фото: рекомендації МОЗ (t.me/OleksiyKuleba/2700)
Скільки треба води
Денний запас води для однієї дорослої особи складає
- від 1,5 до 2 літрів питної води
- від 10 до 12 літрів води для гігієни та приготування їжі
Де знайти питну воду:
- купити у магазині. Краще купити п'ятилітрові бутлі
- набрати у бюветі. Але перед вживанням її треба кип'ятити не менше 10 хвилин
Як правильно кип'ятити воду
Вода має прокипіти щонайменше 10 хвилин, після чого треба дати їй відстоятися і злити воду.
Чим довше ви кип'ятите воду, тим більше буде знищено патогенів.
Зберігайте кип'ячену вожу у закритій тарі. Також її можна очистити додатково за допомогою спеціальних фільтрів.
Де знайти технічну воду
Найпростіше запастися такою водою для побутових потреб, набравши її з крана. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки і навіть відра.
Безкоштовна вода з бювету. Як її знайти
Через перебої з водопостачанням у Києві міська влада нагадала, де знаходяться бювети. Зокрема, дізнатися про місце розташування найближчого можна на інтерактивній карті за цим посиланням. Непрацюючі бювети позначені червоним кольором.
Схожі карти є не лише у столиці. Дізнатися про те, де можна набрати воду в інших великих містах, також можна за посиланнями:
Як очистити питну воду
Якщо ви сумніваєтеся у якості питної води, то її можна додатково очистити. Для цього треба заздалегідь придбати фільтр-глечик для механічного очищення або спеціальні таблетки для швидкого знезараження води.
Правила зберігання води у бутлях
Бутильована вода має відповідати всім встановленим стандартам. Якість і термін придатності залежить від правильної експлуатації бутлів, і навіть умов зберігання. Для цього слід запам'ятати:
- Не можна зберігати під впливом прямих сонячних променів.
- Температура зберігання - від 0°С до 25°С.
- Вода повинна знаходитися у світлому та провітрюваному приміщенні.
- Забороняється зберігати бутлі біля батареї під час увімкненого опалення.
- Закриті бутлі зберігаються не більше 6 місяців з дати виготовлення.
- Після відкриття бутлі термін зберігання води становить 10-14 днів.
- У холодну погоду не можна залишати бутлі на морозі.
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