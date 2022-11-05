Якщо немає світла. Як зарядити смартфон та інші гаджети під час блекауту

Через енергетичну кризу, спричинену ударами російських військ, в Україні запроваджено графіки відключень світла. Але іноді вони змінюються аварійними, тому слід пам'ятати кілька способів, як зарядити смартфон та інші гаджети.

Повербанк (зовнішній акумулятор)

Це найпростіший і найочевидніший спосіб зарядити пристрій. В умовах аварійних чи віялових відключень треба тримати повербанки завжди зарядженими. Вони бувають різними, тому при покупці слід звертати увагу на витривалість, потужність та ємність.

Ємність

Повербанки мають мінімальний саморозряд батареї, крім того, їхня номінальна ємність може відрізнятися від реальної. Тому рекомендується вибирати з запасом у 20-30%, тобто реальна ємність батареї, наприклад, на 3000 мАг становить 2700-2800 мАг.

Від неї залежить кількість пристроїв, які можна забезпечити енергією за повний заряд. Однак, чим більша ємність - тим більша вага та розмір.

Найкомпактніші - від 3000 до 6000 мАг. Зазвичай, це легкі моделі, але вони майже не в змозі зарядити планшети або ноутбуки. Хоча й забезпечують одну-дві зарядки смартфона чи інших портативних гаджетів.

Далі йдуть повербанки середньої ємності від 7000 до 15000 мАг. Вони вже дозволяють кілька разів зарядити смартфон, планшет чи навіть ноутбук. Великі зовнішні акумулятори зазвичай мають ємність від 20 000 мАг і вище.

Потужність

Стандартний вхід USB Type-A видає струм 2 ампера та напругу 5 вольт. З такими показниками смартфони заряджаються кілька годин. Але сучасні повербанки здатні видавати струм напругою понад 20 вольт, що прискорює процес.

Особливу увагу варто звернути тим, хто має намір заряджати ноутбук. Тут мало того, щоб повербанк мав велику ємність. Він повинен підтримувати швидку зарядку, оскільки стандартний ноутбук вимагає від 30 Вт. Зазвичай такі моделі зовнішніх акумуляторів мають порт USB Type-C.

Якщо у вас часто відключають світло - є сенс придбати кілька павербенків. До того ж, такі мобільні батареї стануть у нагоді в поїздці, на природі або поза домом.

Також відзначимо, що від таких зовнішніх акумуляторів можна заряджати не лише смартфони та ноутбуки. Вони є гарним джерелом і для інших гаджетів, таких як лампи та ліхтарі, які підключаються до живлення через роз'єм USB.

Джерела енергії навколо нас

Якщо є необхідність тримати зарядженим лише смартфон, то логічно використовувати інші гаджети у якості джерела енергії, які є менш пріоритетними в даному конкретному випадку. Ймовірно, у багатьох вдома є такі пристрої.

Ноутбук

Це досить дієвий спосіб підзарядити смартфон, оскільки для цього потрібен лише заряджений ноутбук і зарядний кабель USB. Смартфон таким чином заряджатиметься повільно, але для підтримки зв'язку заряду має вистачити.

Мінус такого способу - користуватися ноутбуком ви навряд чи зможете.

Bluetooth-колонка

Вона не забезпечить смартфон тривалим зарядом, проте його вистачить для телефонної розмови чи виходу до інтернету. Якщо у вас є потужна заряджена колонка, достатньо під'єднати телефон за допомогою кабелю.

Автомобіль

Ще одна опція є для власників автомобілів. В цьому випадку достатньо мати спеціальну зарядку, яка працює від прикурювача. Але краще користуватися таким способом під час поїздки, оскільки тривала зарядка на місці може посадити автомобільний акумулятор.

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Придбання таких пристроїв може стати порятунком при регулярних відключеннях світла. Зокрема, джерело безперебійного живлення дозволяє обладнанню працювати ще деякий час від вбудованих акумуляторів. Зазвичай їх встановлюють для захисту комп'ютерів від стрибків напруги, але вони можуть стати в нагоді для зарядки не дуже ємних гаджетів.

Автономні джерела - генератори та сонячні панелі

Генератори для дому

Це спеціальні портативні пристрої, до яких можна підключати будь-які побутові прилади. Але важливий нюанс - такі міні-електростанції працюють на бензиновому паливі, рідше - на дизельному.

Для жителів висоток це може стати окремою проблемою, оскільки генератори не можна встановлювати в кімнатах, щоб не вчадіти від вихлопних газів. Ідеальний варіант - на балконі. Проте генератори під час роботи можуть видавати гучні звуки, чого не оцінять ваші сусіди.

Сонячні панелі

Портативні сонячні панелі можуть стати додатковою підмогою для зарядки гаджетів. До їх переваг відносять компактність, водонепроникність, міцність та надійність. Щодо їх особливостей, то треба знати, що:

зарядний пристрій з сонячною батареєю потужністю до 0,7 Вт та ємністю акумулятора до 5000 мАг підійде для смартфонів, навігаторів та інших невеликих девайсів;

для планшета або ноутбука треба дивитися у бік панелей з потужністю понад 1,5 Вт та ємністю батареї понад 10000 мАг.

Як продовжити автономність смартфона

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