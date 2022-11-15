У Києві сирени не працюють під час відключень світла: де можна стежити за тривогою

Фото: у КМДА розповіли, де можна стежити за повітряними тривогами (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві під час відключення світла не працюють електросирени. Мешканці столиці можуть скористатися соцмережами або застосунком для того, щоб дізнатися інформацію про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.