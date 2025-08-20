НМТ без сюрпризів? Стало відомо, як проходитиме тестування у 2026 році

НМТ-2026

НМТ складатиметься з чотирьох предметів. Три з них обов’язкові: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет вступник обиратиме самостійно з переліку: українська література, географія, біологія, фізика, хімія або іноземні мови - англійська, німецька, французька та іспанська.

Майбутні абітурієнти вже можуть знайомитися з форматом завдань НМТ, проходячи демонстраційні версії тестів за обраними предметами. Для додаткової практики корисно опрацьовувати типові тестові завдання ЗНО минулих років або тренувальні тести НМТ.

Для поглибленого опрацювання конкретного предмета також можна скористатися тематичними добірками тестових завдань.

Яким було НМТ-2025

НМТ-2025 мало дві сесії - основну та додаткову. Учасники складали тести із чотирьох предметів: трьох обов'язкових та одного на вибір. Тестування можна було скласти як в Україні, так і за кордоном.

НМТ проходило у два етапи:

перший етап - українська мова та математика;

другий етап - історія України та предмет на вибір.

На кожен етап тривав 120 хвилин (2 години). Час у межах етапу учасники розподіляли самостійно. Між першим і другим етапом була 20-хвилинна перерва.

Додамо, що цьогоріч у НМТ взяли участь понад 300 тисяч учасників.