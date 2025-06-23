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Як отримати вищу освіту без НМТ: роз’яснення від "Метінвест Політехніки"

Україна, Понеділок 23 червня 2025 14:31
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Як отримати вищу освіту без НМТ: роз’яснення від "Метінвест Політехніки" Фото: у "Метінвест Політехніка" пояснили, як отримати вищу освіту без НМТ (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

Цьогоріч отримати вищу освіту за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій. Вступникам з цих категорій не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ), а достатньо пройти онлайн-співбесіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву технічного університета "Метінвест Політехніка", де стартувала вступна кампанія.

У приймальній комісії університету пояснюють: така можливість поширюється на всі освітні рівні - і на бакалаврат, і на магістратуру, і стосується всіх, хто має посвідчення учасника бойових дій. Також правом на спрощений вступ можуть скористатися особи, зареєстровані або задекларовані у населених пунктах, що входять до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії. До нього, зокрема, входять:

  • Покровська, Костянтинівська, Торецька;
  • Авдіївська, Курахівська, Мирноградська;
  • Лиманська громади Донецької області.

А також низка громад у Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Актуальну інформацію щодо таких територій можна знайти у відповідному наказі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Освіта - це не просто диплом, а спосіб відновлення власного шляху. Для ветеранів це шанс знайти нову професію, перекваліфікуватися, адаптуватися до мирного життя. І головне - побачити перспективу. Співбесіда замість НМТ чи ЄВІ - це зрозумілий, чесний і людяний формат для тих, хто пройшов крізь війну", - кажуть в університеті.

"Метінвест Політехніка" вже має позитивний досвід реалізації подібних ініціатив. У партнерстві з громадською організацією "Серце Азовсталі" другий рік поспіль діє програма підтримки захисників. Минулого року 10 ветеранів - оборонців Маріуполя - вже скористалися можливістю вступу. Крім того, ще 16 ветеранів - працівників підприємств "Групи Метінвест" - стали студентами університету на пільгових умовах.

Що відомо про "Метінвест Політехніка"

Наразі "Метінвест Політехніка" пропонує 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також п’ять напрямів аспірантури, повний перелік є на сайті вишу.

Усі освітні програми мають ліцензії Міністерства освіти і науки України та проходять обов’язкову процедуру акредитації. Навчання можливе як на контрактній основі, так і за рахунок замовлення "Метінвесту" - у такому разі вартість покриває компанія.

Нагадаємо, перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" нещодавно відзначив п’яту річницю з дня заснування. "Група Метінвест" у створення матеріальної бази та розвиток вишу інвестувала 513 млн грн.

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