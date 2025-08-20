НМТ без сюрпризов? Стало известно, как будет проходить тестирование в 2026 году

НМТ-2026

НМТ будет состоять из четырех предметов. Три из них обязательные: украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет участник будет выбирать самостоятельно из перечня: украинская литература, география, биология, физика, химия или иностранные языки - английский, немецкий, французский и испанский.

Будущие абитуриенты уже могут знакомиться с форматом заданий НМТ, проходя демонстрационные версии тестов по выбранным предметам. Для дополнительной практики полезно прорабатывать типичные тестовые задания ВНО прошлых лет или тренировочные тесты НМТ.

Для углубленной проработки конкретного предмета можно воспользоваться тематическими подборками тестовых заданий.

Каким было НМТ-2025

НМТ-2025 имело две сессии - основную и дополнительную. Участники сдавали тесты по четырем предметам: трем обязательным и одному на выбор. Тестирование можно было сдать как в Украине, так и за рубежом.

НМТ проходило в два этапа:

первый этап - украинский язык и математика;

второй этап - история Украины и предмет на выбор.

На каждый этап длился 120 минут (2 часа). Время в пределах этапа участники распределяли самостоятельно. Между первым и вторым этапом был 20-минутный перерыв.

Добавим, что в этом году в НМТ приняли участие более 300 тысяч участников.