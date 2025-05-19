НМТ під загрозою для 5 тисяч вступників: сьогодні останній шанс виправити помилки

Сьогодні, 19 травня - дедлайн для усунення помилок у реєстрації на НМТ 2025. Понад 5 тисяч вступників отримали повідомлення про недоліки в документах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Якщо до кінця дня 19 травня вступники не виправлять помилки у своїх реєстраційних даних, їм буде відмовлено в участі в національному мультипредметному тесті.
Що потрібно зробити:
Додатковий період реєстрації на НМТ завершився 14 травня. Але тим, хто встиг подати документи, дали шанс доопрацювати їх до 19 травня.
14 травня розпочалась основна сесія національного мультипредметного тесту - головного етапу цьогорічної вступної кампанії. На нього зареєструвалися понад 300 тисяч учасників.
Абітурієнти складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України (усі - обов’язкові) та ще один на вибір. Тест проходить за один день у два блоки з 20-хвилинною перервою.
У прикордонних регіонах іспити проводять в укриттях, також тест можна скласти за кордоном - у визначених країнах офлайн.
Якщо під час іспиту звучить повітряна тривога, учасники мають перейти в укриття. Якщо перерва триває менше ніж 2,5 години - тестування продовжують, якщо більше - рішення приймає керівник пункту.
Для вступу на бюджет необхідно мінімум 130 балів, на окремі спеціальності - не менше 150. Результати оприлюднять до 4 липня. У разі порушень можна подати апеляцію та перескласти тест.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.