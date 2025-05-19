НМТ під загрозою для 5 тисяч вступників: сьогодні останній шанс виправити помилки

Що важливо знати учасникам НМТ-2025

14 травня розпочалась основна сесія національного мультипредметного тесту - головного етапу цьогорічної вступної кампанії. На нього зареєструвалися понад 300 тисяч учасників.

Абітурієнти складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України (усі - обов’язкові) та ще один на вибір. Тест проходить за один день у два блоки з 20-хвилинною перервою.

У прикордонних регіонах іспити проводять в укриттях, також тест можна скласти за кордоном - у визначених країнах офлайн.

Якщо під час іспиту звучить повітряна тривога, учасники мають перейти в укриття. Якщо перерва триває менше ніж 2,5 години - тестування продовжують, якщо більше - рішення приймає керівник пункту.

Для вступу на бюджет необхідно мінімум 130 балів, на окремі спеціальності - не менше 150. Результати оприлюднять до 4 липня. У разі порушень можна подати апеляцію та перескласти тест.

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