НМТ под угрозой для 5 тысяч поступающих: сегодня последний шанс исправить ошибки

Сегодня, 19 мая - дедлайн для устранения ошибок в регистрации на НМТ 2025. Более 5 тысяч абитуриентов получили сообщение о недостатках в документах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Если до конца дня 19 мая абитуриенты не исправят ошибки в своих регистрационных данных, им будет отказано в участии в национальном мультипредметном тесте.
Что нужно сделать:
Дополнительный период регистрации на НМТ завершился 14 мая. Но тем, кто успел подать документы, дали шанс доработать их до 19 мая.
14 мая началась основная сессия национального мультипредметного теста - главного этапа вступительной кампании этого года. На него зарегистрировались более 300 тысяч участников.
Абитуриенты сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины (все - обязательные) и еще один на выбор. Тест проходит за один день в два блока с 20-минутным перерывом.
В приграничных регионах экзамены проводят в укрытиях, также тест можно сдать за рубежом - в определенных странах офлайн.
Если во время экзамена звучит воздушная тревога, участники должны перейти в укрытие. Если перерыв длится менее 2,5 часа - тестирование продолжают, если больше - решение принимает руководитель пункта.
Для поступления на бюджет необходимо минимум 130 баллов, на отдельные специальности - не менее 150. Результаты обнародуют до 4 июля. В случае нарушений можно подать апелляцию и пересдать тест.
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