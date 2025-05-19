НМТ под угрозой для 5 тысяч поступающих: сегодня последний шанс исправить ошибки

Что важно знать участникам НМТ-2025

14 мая началась основная сессия национального мультипредметного теста - главного этапа вступительной кампании этого года. На него зарегистрировались более 300 тысяч участников.

Абитуриенты сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины (все - обязательные) и еще один на выбор. Тест проходит за один день в два блока с 20-минутным перерывом.

В приграничных регионах экзамены проводят в укрытиях, также тест можно сдать за рубежом - в определенных странах офлайн.

Если во время экзамена звучит воздушная тревога, участники должны перейти в укрытие. Если перерыв длится менее 2,5 часа - тестирование продолжают, если больше - решение принимает руководитель пункта.

Для поступления на бюджет необходимо минимум 130 баллов, на отдельные специальности - не менее 150. Результаты обнародуют до 4 июля. В случае нарушений можно подать апелляцию и пересдать тест.

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