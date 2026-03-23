НМТ чи ЗНО: директорка УЦОЯО розповіла, який іспит складніший та чому

Національний мультипредметний тест (НМТ) є тимчасовим форматом іспитів. Попри зовнішню схожість із Зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО), ці два види тестування мають фундаментальні відмінності, які не дозволяють порівнювати їхні результати.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
Класичне ЗНО проводили у паперовому форматі. Воно передбачало завдання відкритої форми, як-от власне висловлення з мови або розв’язання задач із розгорнутою відповіддю з математики. НМТ, своєю чергою, є комп’ютерним тестом із переважно закритими формами завдань, а їхня кількість є значно меншою.
Також змінилася специфіка переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200. Окрім технічних нюансів, важливо враховувати й склад учасників:
Сучасні абітурієнти складають іспити в екстремальних умовах: під час повітряних тривог, перебоїв з електроенергією та постійного психологічного тиску. За словами Тетяни Вакуленко, у роки проведення ЗНО таких дестабілізуючих факторів не було.
Формат НМТ було обрано як найбільш компактний та гнучкий для воєнного часу. Проте директорка УЦОЯО не виключає повернення до традиційної моделі.
"Після завершення війни можливе повернення до класичної моделі ЗНО, що дасть змогу проводити тестування більшої тривалості та використовувати тести із ширшим набором завдань", - зазначає Вакуленко.
Наразі, за її словами, НМТ вважається оптимальним інструментом, який належно виконує функцію відбору абітурієнтів до вишів.
Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні створюють тести для НМТ. Зокрема завдання проходять кілька етапів перевірки - від написання сертифікованими авторами до незалежної експертизи та тестування на учнях. Це дозволяє збалансувати складність і майже виключити критичні помилки, хоча поодинокі неточності можливі.
