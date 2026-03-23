НМТ или ВНО: директор УЦОКО рассказала, какой экзамен сложнее и почему

Главное: Сравнивать результаты НМТ и ВНО некорректно из-за разных форматов, условий и инструментов измерения.

Технические и содержательные различия

Классическое ВНО проводили в бумажном формате. Оно предусматривало задания открытой формы, например собственное высказывание по языку или решение задач с развернутым ответом по математике. НМТ, в свою очередь, является компьютерным тестом с преимущественно закрытыми формами заданий, а их количество значительно меньше.

Также изменилась специфика перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100-200. Кроме технических нюансов, важно учитывать и состав участников:

ВНО проходили все выпускники школ (как результаты ГИА);

проходили все выпускники школ (как результаты ГИА); НМТ сдают только те, кто планирует поступать в учреждения высшего образования (часто это более сильные ученики).

Факторы войны и будущее экзаменов

Современные абитуриенты сдают экзамены в экстремальных условиях: во время воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и постоянного психологического давления. По словам Татьяны Вакуленко, в годы проведения ВНО таких дестабилизирующих факторов не было.

Формат НМТ был выбран как наиболее компактный и гибкий для военного времени. Однако директор УЦОКО не исключает возвращения к традиционной модели.

"После завершения войны возможно возвращение к классической модели ВНО, что позволит проводить тестирование большей продолжительности и использовать тесты с более широким набором задач", - отмечает Вакуленко.

Сейчас, по ее словам, НМТ считается оптимальным инструментом, который должным образом выполняет функцию отбора абитуриентов в вузы.