НМТ или ВНО: директор УЦОКО рассказала, какой экзамен сложнее и почему

Национальный мультипредметный тест (НМТ) является временным форматом экзаменов. Несмотря на внешнее сходство с Внешним независимым оцениванием (ВНО), эти два вида тестирования имеют фундаментальные различия, которые не позволяют сравнивать их результаты.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
Главное:
Классическое ВНО проводили в бумажном формате. Оно предусматривало задания открытой формы, например собственное высказывание по языку или решение задач с развернутым ответом по математике. НМТ, в свою очередь, является компьютерным тестом с преимущественно закрытыми формами заданий, а их количество значительно меньше.
Также изменилась специфика перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100-200. Кроме технических нюансов, важно учитывать и состав участников:
Современные абитуриенты сдают экзамены в экстремальных условиях: во время воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и постоянного психологического давления. По словам Татьяны Вакуленко, в годы проведения ВНО таких дестабилизирующих факторов не было.
Формат НМТ был выбран как наиболее компактный и гибкий для военного времени. Однако директор УЦОКО не исключает возвращения к традиционной модели.
"После завершения войны возможно возвращение к классической модели ВНО, что позволит проводить тестирование большей продолжительности и использовать тесты с более широким набором задач", - отмечает Вакуленко.
Сейчас, по ее словам, НМТ считается оптимальным инструментом, который должным образом выполняет функцию отбора абитуриентов в вузы.
