НМТ или ВНО: директор УЦОКО рассказала, какой экзамен сложнее и почему

06:40 23.03.2026 Пн
В УЦОКО рассказали, вернутся ли к формату ВНО после войны
Фото: В УЦОКО объяснили разницу между УМТ и ВНО

Национальный мультипредметный тест (НМТ) является временным форматом экзаменов. Несмотря на внешнее сходство с Внешним независимым оцениванием (ВНО), эти два вида тестирования имеют фундаментальные различия, которые не позволяют сравнивать их результаты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Читайте также: Меньше заданий или новые форматы: какие изменения ждут участников НМТ-2026

Главное:

  • Сравнивать результаты НМТ и ВНО некорректно из-за разных форматов, условий и инструментов измерения.
  • ВНО было бумажным и содержало открытые задания, тогда как НМТ - это компактный компьютерный тест.
  • В отличие от ВНО, результаты НМТ не используются как ГИА, а являются исключительно формой вступительного испытания.
  • На результаты современных абитуриентов влияют факторы войны: воздушные тревоги, отключение света и психологическое давление.
  • Возвращение к классическому ВНО возможно только после завершения войны.

Технические и содержательные различия

Классическое ВНО проводили в бумажном формате. Оно предусматривало задания открытой формы, например собственное высказывание по языку или решение задач с развернутым ответом по математике. НМТ, в свою очередь, является компьютерным тестом с преимущественно закрытыми формами заданий, а их количество значительно меньше.

Также изменилась специфика перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100-200. Кроме технических нюансов, важно учитывать и состав участников:

  • ВНО проходили все выпускники школ (как результаты ГИА);
  • НМТ сдают только те, кто планирует поступать в учреждения высшего образования (часто это более сильные ученики).

Факторы войны и будущее экзаменов

Современные абитуриенты сдают экзамены в экстремальных условиях: во время воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и постоянного психологического давления. По словам Татьяны Вакуленко, в годы проведения ВНО таких дестабилизирующих факторов не было.

Формат НМТ был выбран как наиболее компактный и гибкий для военного времени. Однако директор УЦОКО не исключает возвращения к традиционной модели.

"После завершения войны возможно возвращение к классической модели ВНО, что позволит проводить тестирование большей продолжительности и использовать тесты с более широким набором задач", - отмечает Вакуленко.

Сейчас, по ее словам, НМТ считается оптимальным инструментом, который должным образом выполняет функцию отбора абитуриентов в вузы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине создают тесты для НМТ. В частности задания проходят несколько этапов проверки - от написания сертифицированными авторами до независимой экспертизы и тестирования на учениках. Это позволяет сбалансировать сложность и почти исключить критические ошибки, хотя единичные неточности возможны.

Также мы писали, что ученики из городов в среднем показывают немного более высокие баллы, чем школьники из сел, но значительного разрыва между ними нет. Также объясняли, какой минимальный порог нужно набрать для сдачи теста и что означают эти результаты для поступления.

Больше по теме:
ЗНОУЦОКОНМТОбразование в УкраинеВузыАбитуриенты