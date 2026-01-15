ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

НМТ без барьеров: нацменьшинства смогут сдавать тесты на родном языке

Четверг 15 января 2026 08:00
UA EN RU
НМТ без барьеров: нацменьшинства смогут сдавать тесты на родном языке Для нацменьшинств НМТ переведут на их родные языки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2026 году часть участников национального мультипредметного теста (НМТ) сможет проходить экзамены по математике, истории Украины и предметам по выбору на языках национальных меньшинств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Переводы тестов: какие языки будут доступны

Соответствующую норму предусматривает приказ Министерства образования и науки, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Задания тестов планируют переводить не на русский, а на языки четырех нацменьшинств: венгерский, польский, румынский и крымскотатарский.

Переведены будут тесты по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физике.

Кто сможет сдать тест на языке нацменьшинства

Проходить переведенные экзамены будут иметь право абитуриенты, которые получали полное общее среднее образование на языках национальных меньшинств. При регистрации на НМТ они смогут выбрать язык, на котором происходило обучение в их школе.

НМТ-2026

Уже третий год подряд структура НМТ остается неизменной. Абитуриенты-2026 будут сдавать тесты по четырем предметам.

Обязательные:

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины

Один предмет на выбор:

  • украинская литература
  • география
  • биология
  • физика
  • химия
  • английский, немецкий, французский или испанский язык

Для поступления в вузы на платную форму обучения нужно набрать не менее 100 баллов, на бюджет - 130, на некоторые специальности - от 150.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки вынесло на обсуждение новые правила поступления в вузы в 2026 году. В документе прописано, как будет проходить вступительная кампания, какие требования будут выдвигать к абитуриентам и какие изменения ждут будущих студентов. В частности, в этом году планируют увеличить вес творческого конкурса, сократить количество заявлений до 12 и повысить пороговые баллы по украинскому языку и истории.

Ранее мы писали о том, что МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за рубежом. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Вступительная кампания НМТ
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП