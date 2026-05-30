У МОН розкрили, скільки українців складатимуть НМТ цього року

08:39 30.05.2026 Сб
2 хв
Кількість охочих стабільно зростає, а найстаршому абітурієнту вже 73 роки. Що ще розповіли у міністерстві?
aimg Марія Науменко
У МОН розкрили, скільки українців складатимуть НМТ цього року Фото: міністр освіти і науки України Оксен Лісовий (Getty Images)
Понад 350 тисяч осіб зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2026 році. Кількість охочих складати тест зростає вже третій рік поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки Оксена Лісового "Радіо Свобода".

Міністр зазначив, що кількість реєстрацій на тест стабільно збільшується.

"Зростає кількість тих, хто записується на НМТ у нас. І це вже по відношенню до 2025 року, а в 2025-му зросла по відношенню до 2024 року. Тому ми маємо зростання і в цьому показнику, і в показнику вступу до українських закладів вищої освіти", - заявив Лісовий.

Чи вплинув виїзд молоді за кордон

Окремо міністра запитали, чи позначився на вступній кампанії дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

За словами Лісового, наразі МОН не фіксує негативного впливу цього рішення.

"Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ", - наголосив він.

Він додав, що близько 30 тисяч реєстрацій на тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном і планують вступати до українських університетів.

"Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію", - пояснив міністр.

Попит на українські університети зберігається

Лісовий зауважив, що нині не спостерігається критичного відтоку абітурієнтів до іноземних навчальних закладів.

Водночас традиційно високим залишається інтерес до навчання у Польщі та Словаччині. Проте українські університети також демонструють позитивну динаміку.

Особливо зростає кількість студентів у закладах вищої освіти західних регіонів країни, де є можливість проводити навчання в офлайн-форматі.

"Ми констатуємо факт зацікавленості в університетах, які забезпечують офлайн-навчання, починаючи от з Житомира, Луцька, Івано-Франківська і далі на захід – там зростання контингентів суттєве: львівські університети, ужгородські. Ми підтримуємо і констатуємо позитивну тенденцію", - підсумував Лісовий.

Нагадуємо, у 2026 році більшість вступників до українських університетів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Їм потрібно буде створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів. Цьогоріч дозволено подавати до 10 заяв, половина із них - на бюджетну форму навчання.

Раніше ми ділились повним переліком документів, які потрібно зібрати для вступу у ВНЗ у 2026-му році.

Міносвіти Оксен Лісовий МОН НМТ
Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза
