ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

НМТ-2027 хотят сократить до трех предметов: какой дисциплиной "пожертвуют"

11:39 03.06.2026 Ср
2 мин
Также в образовании планируют ввести систему стимулов
aimg Василина Копытко
НМТ-2027 хотят сократить до трех предметов: какой дисциплиной "пожертвуют" Из обязательных предметов могут исключить математику (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение формата НМТ уже с 2027 года. Количество обязательных предметов хотят сократить, оставив только украинский язык и историю Украины, зато математику участники смогут выбирать как дополнительный предмет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной в Facebook.

Читайте также: Компенсация за обучение через "Дію": кто из украинских студентов может получить деньги

Главное:

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает сокращение количества предметов НМТ до трех, начиная с 2027 года.
  • Обязательными предлагают оставить только украинский язык и историю Украины, тогда как математика может стать предметом на выбор.
  • Инициаторы изменений считают, что такой подход поможет удержать абитуриентов в украинской системе образования.
  • Вместо обязательного экзамена по математике предлагают внедрить комплексные мотивационные механизмы: от повышенных стипендий до приоритетных грантов.

Формула "2+1" и будущее экзаменов

Законопроект предусматривает новую модель вступительного испытания для бакалавров: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) и один - на выбор поступающего.

В случае принятия изменений математика перестанет быть обязательной для всех абитуриентов, однако останется доступной для выбора на соответствующие специальности.

Почему предлагают сокращение

Главной целью инициативы является сохранение украинской молодежи в системе образования страны.

По мнению депутата, поступление в отечественные университеты должно стать более реалистичным для семей, чтобы предотвратить массовый выезд абитуриентов за границу.

Как мотивировать абитуриентов

Гришина отмечает, что принуждение к сдаче математики не решает проблему популяризации технических специальностей. По ее словам, МОН должно действовать через систему стимулов:

  • Увеличение веса вступительного балла по математике через коэффициенты.
  • Повышение стипендий для студентов технических направлений.
  • Введение программ стажировки с возможностью трудоустройства уже с 3-4 курса.
  • Увеличение госзаказа и предоставление грантов на обучение.

"Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет", - заявила Гришина.

Читайте также о том, что в этом году на НМТ зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Количество желающих сдавать тест растет уже третий год подряд.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году можно подавать до 10 заявлений, половина из них - на бюджетную форму обучения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампания НМТ Образование в Украине
Новости
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС
Аналитика
Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта
Мария Волощукредактор РБК-Украина Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта