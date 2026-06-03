НМТ-2027 хотят сократить до трех предметов: какой дисциплиной "пожертвуют"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение формата НМТ уже с 2027 года. Количество обязательных предметов хотят сократить, оставив только украинский язык и историю Украины, зато математику участники смогут выбирать как дополнительный предмет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной в Facebook .

Главное: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает сокращение количества предметов НМТ до трех , начиная с 2027 года.

, начиная с 2027 года. Обязательными предлагают оставить только украинский язык и историю Украины, тогда как математика может стать предметом на выбор .

. Инициаторы изменений считают, что такой подход поможет удержать абитуриентов в украинской системе образования .

. Вместо обязательного экзамена по математике предлагают внедрить комплексные мотивационные механизмы: от повышенных стипендий до приоритетных грантов.

Формула "2+1" и будущее экзаменов

Законопроект предусматривает новую модель вступительного испытания для бакалавров: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) и один - на выбор поступающего.

В случае принятия изменений математика перестанет быть обязательной для всех абитуриентов, однако останется доступной для выбора на соответствующие специальности.

Почему предлагают сокращение

Главной целью инициативы является сохранение украинской молодежи в системе образования страны.

По мнению депутата, поступление в отечественные университеты должно стать более реалистичным для семей, чтобы предотвратить массовый выезд абитуриентов за границу.

Как мотивировать абитуриентов

Гришина отмечает, что принуждение к сдаче математики не решает проблему популяризации технических специальностей. По ее словам, МОН должно действовать через систему стимулов:

Увеличение веса вступительного балла по математике через коэффициенты.

Повышение стипендий для студентов технических направлений.

Введение программ стажировки с возможностью трудоустройства уже с 3-4 курса.

Увеличение госзаказа и предоставление грантов на обучение.

"Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет", - заявила Гришина.