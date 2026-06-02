Компенсація за навчання через "Дію": хто з українських студентів може отримати гроші

Діти ветеранів, загиблих захисників та інших пільгових категорій українців можуть отримати від держави компенсацію вартості контрактного навчання. Сертифікати на відшкодування вже надсилають через застосунок "Дія". Для отримання грошей потрібно вчасно підтвердити заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України .

Головне: Суть допомоги: Діти ветеранів, загиблих захисників та деяких інших пільгових категорій можуть отримати державну компенсацію за контрактне навчання у ВНЗ, коледжах чи ПТУ.

Діти ветеранів, загиблих захисників та деяких інших пільгових категорій можуть отримати державну компенсацію за контрактне навчання у ВНЗ, коледжах чи ПТУ. Як діє сертифікат: Сповіщення про виплату надходить у застосунок "Дія".

Сповіщення про виплату надходить у застосунок "Дія". Жорсткий дедлайн: На підтвердження заявки в "Дії" надається лише 20 календарних днів.

На підтвердження заявки в "Дії" надається лише 20 календарних днів. Куди йдуть кошти: Держава перераховує гроші напряму на рахунок навчального закладу.

Держава перераховує гроші напряму на рахунок навчального закладу. Що робити, якщо немає сповіщення: Якщо документа немає, перевірте в адміністрації закладу, чи внесена пільга до бази ЄДЕБО та чи підписано договір із Мінветеранів.

Якщо документа немає, перевірте в адміністрації закладу, чи внесена пільга до бази ЄДЕБО та чи підписано договір із Мінветеранів. Поєднання з грантами: Якщо студент уже має освітній грант від МОН, він усе одно може отримати компенсацію, але її суму зменшать на розмір гранту.

Хто може отримати компенсацію

Державна допомога передбачена для студентів, які навчаються на контрактній формі у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти.

Право на компенсацію мають:

діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

діти ветеранів війни з інвалідністю;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які зникли безвісти за особливих обставин;

діти людей, які перебувають або перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України;

діти постраждалих учасників Революції Гідності.

Допомога надається студентам-громадянам України, які навчаються за кошти фізичних осіб незалежно від того, який рівень освіти вони вже здобували раніше.

Як отримати гроші за навчання

Сертифікати на компенсацію надсилають поетапно через застосунок "Дія".

Після отримання сповіщення студенту необхідно:

Відкрити сертифікат у розділі "Документи". Перевірити особисті дані, назву закладу освіти, спеціальність та суму компенсації. Натиснути кнопку "Підписати". Підтвердити заявку за допомогою "Дія.Підпису". Дочекатися повідомлення про результат.

На підтвердження сертифіката відводиться 20 календарних днів. Якщо не зробити цього вчасно, допомогу можна втратити.

Куди перерахують кошти

Гроші не надходять безпосередньо студенту.

Після підтвердження сертифіката кошти перераховують на рахунок закладу освіти. Якщо студент уже оплатив навчання самостійно, навчальний заклад повинен повернути йому сплачені раніше кошти за контракт.

Що робити, якщо сертифікат не надійшов

У Мінветеранів наголошують, що надсилання сертифікатів відбувається поступово, тому відсутність повідомлення не означає втрату права на допомогу.

У такому випадку студентам радять:

уточнити в адміністрації закладу освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів;

подати документи, які підтверджують відповідний статус;

переконатися, що інформацію про пільгу внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Чи завадить отриманню компенсації освітній грант

Наявність гранту від Міністерства освіти і науки не позбавляє права на компенсацію.

Водночас сума державної допомоги буде зменшена на суму вже отриманого гранту.

Проєкт реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №318 від 14 березня 2025 року та поширюється на 2024/25 і 2025/26 навчальні роки.