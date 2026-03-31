НМТ-2026: що змінилось у тестах, скільки балів треба набрати і з чим не допустять на іспит

До 2 квітня в Україні триває реєстрація на основну сесію НМТ-2026. Формат тестування залишається торішним, лише зміниться кількість завдань з фізики та хімії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Головне:
Структура іспиту у 2026 році залишається незмінною: чотири предмети за один день. Обов’язковий блок включає українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет вступник обирає самостійно. Весь процес розділений на два етапи по 120 хвилин із короткою 20-хвилинною перервою.
Проте змістове наповнення зазнало точкових змін. УЦОЯО додали два завдання до тесту з фізики, натомість суттєво скоротили блок із хімії - з 30 до 24 запитань.
Тести з української мови базуватимуться на нормах Українського правопису 2019 року.
Для того, щоб отримати омріяні 100 балів і мати право подавати документи до вишу, учасник має подолати встановлений поріг. У 2026 році він становить не менше 15% від загальної кількості тестових балів.
Особливу увагу слід приділити українській мові та історії України - тут поріг є дещо вищим: 15% + 1 бал.
Вакуленко зауважує, що ці цифри не є показником високих знань, а лише підтверджують володіння базовими навичками, необхідними для навчання в університеті.
Головний виклик 2026 року - стабільність тестування. У прифронтових областях (Харківська, Запорізька, Сумська та інші) майже 100% екзаменаційних центрів перенесено в укриття. Це стратегічне рішення дозволяє не зупиняти таймер під час повітряних тривог.
Для боротьби з недоброчесністю УЦОЯО впроваджує трирівневий захист:
Якщо тестування проходить не в укритті й оголошено тривогу, інструктори зобов'язані зупинити процес і вивести учасників у безпечне місце.
Якщо вимушена перерва (тривога або відсутність світла) триває понад 2,5 години, сесія вважається такою, що не відбулася. У такому разі абітурієнт має протягом трьох робочих днів подати заяву на участь у додатковій сесії.
Географія НМТ-2026 охоплює 54 міста у 32 країнах. Реєстрація за кордоном має жорсткі ліміти: як тільки квота на місто вичерпується, воно зникає з переліку доступних у системі.
Цікавим є статистичний зсув: частка випускників минулих років серед учасників зросла до 21%. Хоча в УЦОЯО уникають прямих оцінок зв’язку цього показника з мобілізаційними процесами, динаміка очевидна - попит на статус студента серед дорослого населення продовжує зростати четвертий рік поспіль.
За словами Тетяни Вакуленко, НМТ - це виключно інструмент воєнного часу. Він компактний і гнучкий, але не дозволяє використовувати відкриті завдання (наприклад, власні висловлення).
Повернення до класичного паперового ЗНО можливе лише після повної стабілізації безпекової ситуації в країні.
Для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) необхідно мати при собі:
Будь-які технічні пристрої - телефони, навушники, смарт-годинники - мають бути залишені у спеціально відведеному місці. Використання гаджетів або друкованих шпаргалок призведе до негайної ануляції результату без права перездачі в поточному році.
Директорка УЦОЯО радить не намагатися вивчити все за останню ніч, а діяти системно:
"Найкращий спосіб - це відповідальне навчання впродовж шкільних років. Тоді підготовка безпосередньо до НМТ полягатиме лише в ознайомленні з форматом завдань", - підсумовує Тетяна Вакуленко.
Читайте також про те, що завдання на НМТ розробляють експерти, які спеціалізуються на тестах і шкільній програмі. Потім ці завдання проходять експертизу та апробацію на учнях. Така система дозволяє майже повністю виключити критичні помилки та збалансувати складність іспиту.
Раніше ми писали про те, що реєстрація на НМТ-2026 триватиме до 2 квітня. Ще до 7 квітня можна буде змінити місце локації для тестування. Створити кабінет учасника можна автоматично через застосунок "Дія" або вручну на сайті УЦОЯО.