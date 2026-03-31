НМТ-2026: что изменилось в тестах, сколько баллов надо набрать и с чем не допустят на экзамен

До 2 апреля в Украине продолжается регистрация на основную сессию НМТ-2026. Формат тестирования остается прошлогодним, только изменится количество заданий по физике и химии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Главное:
Структура экзамена в 2026 году остается неизменной: четыре предмета за один день. Обязательный блок включает украинский язык, математику и историю Украины. Четвертый предмет поступающий выбирает самостоятельно. Весь процесс разделен на два этапа по 120 минут с коротким 20-минутным перерывом.
Однако содержательное наполнение претерпело точечные изменения. УЦОКО добавили два задания в тест по физике, зато существенно сократили блок по химии - с 30 до 24 вопросов.
Тесты по украинскому языку будут базироваться на нормах Украинского правописания 2019 года.
Для того, чтобы получить заветные 100 баллов и иметь право подавать документы в вуз, участник должен преодолеть установленный порог. В 2026 году он составляет не менее 15% от общего количества тестовых баллов.
Особое внимание следует уделить украинскому языку и истории Украины - здесь порог несколько выше: 15% + 1 балл.
Вакуленко отмечает, что эти цифры не являются показателем высоких знаний, а лишь подтверждают владение базовыми навыками, необходимыми для обучения в университете.
Главный вызов 2026 года - стабильность тестирования. В прифронтовых областях (Харьковская, Запорожская, Сумская и другие) почти 100% экзаменационных центров перенесены в укрытие. Это стратегическое решение позволяет не останавливать таймер во время воздушных тревог.
Для борьбы с недобропорядочностью УЦОКО внедряет трехуровневую защиту:
Если тестирование проходит не в укрытии и объявлена тревога, инструкторы обязаны остановить процесс и вывести участников в безопасное место.
Если вынужденный перерыв (тревога или отсутствие света) длится более 2,5 часов, сессия считается несостоявшейся. В таком случае абитуриент должен в течение трех рабочих дней подать заявление на участие в дополнительной сессии.
География НМТ-2026 охватывает 54 города в 32 странах. Регистрация за рубежом имеет жесткие лимиты: как только квота на город исчерпывается, он исчезает из перечня доступных в системе.
Интересен статистический сдвиг: доля выпускников прошлых лет среди участников выросла до 21%. Хотя в УЦОКО избегают прямых оценок связи этого показателя с мобилизационными процессами, динамика очевидна - спрос на статус студента среди взрослого населения продолжает расти четвертый год подряд.
По словам Татьяны Вакуленко, НМТ - это исключительно инструмент военного времени. Он компактный и гибкий, но не позволяет использовать открытые задания (например, собственные высказывания).
Возвращение к классическому бумажному ВНО возможно только после полной стабилизации ситуации с безопасностью в стране.
Для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) необходимо иметь при себе:
Любые технические устройства - телефоны, наушники, смарт-часы - должны быть оставлены в специально отведенном месте. Использование гаджетов или печатных шпаргалок приведет к немедленной аннуляции результата без права пересдачи в текущем году.
Директор УЦОКО советует не пытаться выучить все за последнюю ночь, а действовать системно:
"Лучший способ - это ответственное обучение в течение школьных лет. Тогда подготовка непосредственно к НМТ будет заключаться только в ознакомлении с форматом заданий", - заключает Татьяна Вакуленко.
