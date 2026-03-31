НМТ-2026: что изменилось в тестах, сколько баллов надо набрать и с чем не допустят на экзамен

Главное:

Формат экзамена: Модель "3+1" остается неизменной. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, четвертый предмет - на выбор участника.

"Новое" правописание: С 2025 года тесты по украинскому языку полностью базируются на нормах Украинского правописания 2019 года.

Безопасность в приоритете: В прифронтовых областях почти 100% экзаменационных центров будут работать в укрытиях.

Изменения в предметах: В тестах по физике добавили два задания, а в тесте по химии количество заданий сократили с 30 до 24.

НМТ за границей: Тестирование подтверждено в 32 странах (54 города), однако количество мест ограничено - абитуриентам советуют не медлить с регистрацией.

Порог баллов: Для получения результата необходимо набрать не менее 15%, а по украинскому языку и истории Украины - 15% + 1 балл от общего количества тестовых баллов.

Модель "3+1" и технические правки в тестах

Структура экзамена в 2026 году остается неизменной: четыре предмета за один день. Обязательный блок включает украинский язык, математику и историю Украины. Четвертый предмет поступающий выбирает самостоятельно. Весь процесс разделен на два этапа по 120 минут с коротким 20-минутным перерывом.

Однако содержательное наполнение претерпело точечные изменения. УЦОКО добавили два задания в тест по физике, зато существенно сократили блок по химии - с 30 до 24 вопросов.

Тесты по украинскому языку будут базироваться на нормах Украинского правописания 2019 года.

Пороговые баллы: цена ошибки растет

Для того, чтобы получить заветные 100 баллов и иметь право подавать документы в вуз, участник должен преодолеть установленный порог. В 2026 году он составляет не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

Особое внимание следует уделить украинскому языку и истории Украины - здесь порог несколько выше: 15% + 1 балл.

Вакуленко отмечает, что эти цифры не являются показателем высоких знаний, а лишь подтверждают владение базовыми навыками, необходимыми для обучения в университете.

Безопасность: экзамены под землей и защита от "сливов"

Главный вызов 2026 года - стабильность тестирования. В прифронтовых областях (Харьковская, Запорожская, Сумская и другие) почти 100% экзаменационных центров перенесены в укрытие. Это стратегическое решение позволяет не останавливать таймер во время воздушных тревог.

Для борьбы с недобропорядочностью УЦОКО внедряет трехуровневую защиту:

Металлоискатели: проверка на наличие гаджетов перед входом в аудиторию.

проверка на наличие гаджетов перед входом в аудиторию. СЕВ-браузер: специальное программное обеспечение, полностью блокирующее выход в интернет с рабочего компьютера.

специальное программное обеспечение, полностью блокирующее выход в интернет с рабочего компьютера. Видеонаблюдение: непрерывная фиксация процесса в каждом центре.

Форс-мажоры: блэкауты и длительные тревоги

Если тестирование проходит не в укрытии и объявлена тревога, инструкторы обязаны остановить процесс и вывести участников в безопасное место.

Если вынужденный перерыв (тревога или отсутствие света) длится более 2,5 часов, сессия считается несостоявшейся. В таком случае абитуриент должен в течение трех рабочих дней подать заявление на участие в дополнительной сессии.

Как действовать при форс-мажорных обстоятельствах во время НМТ (инфографика РБК-Украина)

НМТ за рубежом и "фактор мобилизации"

География НМТ-2026 охватывает 54 города в 32 странах. Регистрация за рубежом имеет жесткие лимиты: как только квота на город исчерпывается, он исчезает из перечня доступных в системе.

Интересен статистический сдвиг: доля выпускников прошлых лет среди участников выросла до 21%. Хотя в УЦОКО избегают прямых оценок связи этого показателя с мобилизационными процессами, динамика очевидна - спрос на статус студента среди взрослого населения продолжает расти четвертый год подряд.

Вернется ли ВНО

По словам Татьяны Вакуленко, НМТ - это исключительно инструмент военного времени. Он компактный и гибкий, но не позволяет использовать открытые задания (например, собственные высказывания).

Возвращение к классическому бумажному ВНО возможно только после полной стабилизации ситуации с безопасностью в стране.

Что нужно брать на экзамен

Для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) необходимо иметь при себе:

Сертификат участника НМТ (его нужно заранее загрузить из персонального кабинета) + приглашение на экзамен.

(его нужно заранее загрузить из персонального кабинета) + Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта) или его цифровой аналог в приложении "Дія".

(паспорт, ID-карта) или его цифровой аналог в приложении "Дія". Ручку (любого цвета) для записей в черновиках.

(любого цвета) для записей в черновиках. Бутылку воды без этикетки.

без этикетки. Теплую одежду: поскольку многие центры работают в укрытиях, где может быть прохладно во время длительных тревог, стоит иметь с собой кофту или худи.

Под строгим запретом

Любые технические устройства - телефоны, наушники, смарт-часы - должны быть оставлены в специально отведенном месте. Использование гаджетов или печатных шпаргалок приведет к немедленной аннуляции результата без права пересдачи в текущем году.

Что можно и нельзя брать с собой на экзамен участникам НМТ (инфографика РБК-Украина)

Как подготовиться к НМТ

Директор УЦОКО советует не пытаться выучить все за последнюю ночь, а действовать системно:

Демонстрационные варианты: Пройдите тесты прошлых лет и тренировочные блоки на сайте УЦОКО. Это поможет привыкнуть к интерфейсу программы.

Пройдите тесты прошлых лет и тренировочные блоки на сайте УЦОКО. Это поможет привыкнуть к интерфейсу программы. Тайм-менеджмент: На экране во время экзамена вы будете видеть таймер. Научитесь распределять время так, чтобы сложные задания (например, по математике или физике) не "съели" весь ресурс.

На экране во время экзамена вы будете видеть таймер. Научитесь распределять время так, чтобы сложные задания (например, по математике или физике) не "съели" весь ресурс. Тактика пропуска: Если задание кажется слишком сложным, пропустите его и вернитесь позже. Сначала выполните то, в чем уверены на 100%.

"Лучший способ - это ответственное обучение в течение школьных лет. Тогда подготовка непосредственно к НМТ будет заключаться только в ознакомлении с форматом заданий", - заключает Татьяна Вакуленко.