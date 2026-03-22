НМТ-2026 за кордоном: що робити вступникам, якщо їхньої країни немає у списку

Національний мультипредметний тест у 2026 році пройде у 32 країнах. Проте кількість місць у закордонних екзаменаційних центрах обмежена, а вступникам, у чиїх країнах перебування тестування не проводитимуть, доведеться шукати альтернативні локації.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Головне:
Наразі підтверджено домовленості про проведення НМТ у 54 містах 32 країн. Перелік локацій ще може розширитися, оскільки перемовини тривають.
Вакуленко наголосила, що процедура за кордоном буде ідентичною до української: іспити пройдуть у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) із українськомовними інструкторами.
Головний ризик для вступників за кордоном - ліміт на кількість учасників.
"У разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору. Тому радимо потенційним учасникам не зволікати з реєстрацією", - підкреслила Вакуленко.
Для випускників, які перебувають у країнах, де центри тестування не будуть облаштовані, діє чіткий алгоритм:
Стежити за оновленням переліку нових міст та країн УЦОЯО радить безпосередньо на своєму офіційному сайті.
Читайте також про те, що вступники, які здобули середню освіту за кордоном, мають право скласти НМТ у 2026 році. Для реєстрації на тестування потрібно підготувати специфічний пакет документів.
Раніше ми писали про те, що учасники, які зареєструється на НМТ-2026, але не прийдуть на іспит, не отримають штраф. Однак УЦОЯО закликає скасувати реєстрацію, якщо вступник не може бути присутнім на тестування.