НМТ-2026 за границей: что делать абитуриентам, если их страны нет в списке

НМТ-2026 планируют провести в 54 городах 32 стран, однако этот перечень еще может расшириться.

География тестов и "дефицит" мест

Сейчас подтверждены договоренности о проведении НМТ в 54 городах 32 стран. Перечень локаций еще может расшириться, поскольку переговоры продолжаются.

Вакуленко отметила, что процедура за рубежом будет идентичной украинской: экзамены пройдут во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) с украиноязычными инструкторами.

Главный риск для поступающих за рубежом - лимит на количество участников.

"В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора. Поэтому советуем потенциальным участникам не затягивать с регистрацией", - подчеркнула Вакуленко.

Что делать, если в вашей стране нет ВЭЦ

Для выпускников, которые находятся в странах, где центры тестирования не будут обустроены, действует четкий алгоритм:

Выбирать ближайшую локацию: Если вашей страны нет в перечне, необходимо регистрироваться в ближайшем доступном городе другой страны.

Если вашей страны нет в перечне, необходимо регистрироваться в ближайшем доступном городе другой страны. Возможность изменения локации: Если впоследствии появится более удобный пункт, участники смогут изменить свой выбор в персональном кабинете до 7 апреля включительно.

Следить за обновлением перечня новых городов и стран УЦОКО советует непосредственно на своем официальном сайте.