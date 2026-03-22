НМТ-2026 за границей: что делать абитуриентам, если их страны нет в списке

Национальный мультипредметный тест в 2026 году пройдет в 32 странах. Однако количество мест в зарубежных экзаменационных центрах ограничено, а абитуриентам, в чьих странах пребывания тестирование не будут проводить, придется искать альтернативные локации.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Главное:
Сейчас подтверждены договоренности о проведении НМТ в 54 городах 32 стран. Перечень локаций еще может расшириться, поскольку переговоры продолжаются.
Вакуленко отметила, что процедура за рубежом будет идентичной украинской: экзамены пройдут во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) с украиноязычными инструкторами.
Главный риск для поступающих за рубежом - лимит на количество участников.
"В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора. Поэтому советуем потенциальным участникам не затягивать с регистрацией", - подчеркнула Вакуленко.
Для выпускников, которые находятся в странах, где центры тестирования не будут обустроены, действует четкий алгоритм:
Следить за обновлением перечня новых городов и стран УЦОКО советует непосредственно на своем официальном сайте.
