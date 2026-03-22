НМТ-2026 за границей: что делать абитуриентам, если их страны нет в списке

08:55 22.03.2026 Вс
2 мин
Можно ли изменить локацию уже после регистрации?
aimg Василина Копытко
Список стран и городов для проведения НМТ-2026 еще могут расширить (фото: Getty Images)

Национальный мультипредметный тест в 2026 году пройдет в 32 странах. Однако количество мест в зарубежных экзаменационных центрах ограничено, а абитуриентам, в чьих странах пребывания тестирование не будут проводить, придется искать альтернативные локации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • География тестов: НМТ-2026 планируют провести в 54 городах 32 стран, однако этот перечень еще может расшириться.
  • Ограничение мест: Количество участников в зарубежных центрах (ВЭЦ) лимитировано. Если места в конкретном городе закончатся, он исчезнет из регистрационной программы.
  • Алгоритм действий: Если вашей страны нет в списке, УЦОКО советует выбирать ближайшую доступную локацию в соседнем государстве.
  • Дедлайн для изменений: Изменить выбранный населенный пункт на более удобный (если он появится позже) можно только до 7 апреля включительно.
  • Условия идентичны: Тестирование за рубежом пройдет по тем же правилам, что и в Украине - в специальных центрах с украиноязычными инструкторами.

География тестов и "дефицит" мест

Сейчас подтверждены договоренности о проведении НМТ в 54 городах 32 стран. Перечень локаций еще может расшириться, поскольку переговоры продолжаются.

Вакуленко отметила, что процедура за рубежом будет идентичной украинской: экзамены пройдут во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) с украиноязычными инструкторами.

Главный риск для поступающих за рубежом - лимит на количество участников.

"В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора. Поэтому советуем потенциальным участникам не затягивать с регистрацией", - подчеркнула Вакуленко.

Что делать, если в вашей стране нет ВЭЦ

Для выпускников, которые находятся в странах, где центры тестирования не будут обустроены, действует четкий алгоритм:

  • Выбирать ближайшую локацию: Если вашей страны нет в перечне, необходимо регистрироваться в ближайшем доступном городе другой страны.
  • Возможность изменения локации: Если впоследствии появится более удобный пункт, участники смогут изменить свой выбор в персональном кабинете до 7 апреля включительно.

Следить за обновлением перечня новых городов и стран УЦОКО советует непосредственно на своем официальном сайте.

