НМТ-2026 за границей: что делать абитуриентам, если их страны нет в списке
Национальный мультипредметный тест в 2026 году пройдет в 32 странах. Однако количество мест в зарубежных экзаменационных центрах ограничено, а абитуриентам, в чьих странах пребывания тестирование не будут проводить, придется искать альтернативные локации.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Главное:
- География тестов: НМТ-2026 планируют провести в 54 городах 32 стран, однако этот перечень еще может расшириться.
- Ограничение мест: Количество участников в зарубежных центрах (ВЭЦ) лимитировано. Если места в конкретном городе закончатся, он исчезнет из регистрационной программы.
- Алгоритм действий: Если вашей страны нет в списке, УЦОКО советует выбирать ближайшую доступную локацию в соседнем государстве.
- Дедлайн для изменений: Изменить выбранный населенный пункт на более удобный (если он появится позже) можно только до 7 апреля включительно.
- Условия идентичны: Тестирование за рубежом пройдет по тем же правилам, что и в Украине - в специальных центрах с украиноязычными инструкторами.
География тестов и "дефицит" мест
Сейчас подтверждены договоренности о проведении НМТ в 54 городах 32 стран. Перечень локаций еще может расшириться, поскольку переговоры продолжаются.
Вакуленко отметила, что процедура за рубежом будет идентичной украинской: экзамены пройдут во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) с украиноязычными инструкторами.
Главный риск для поступающих за рубежом - лимит на количество участников.
"В случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора. Поэтому советуем потенциальным участникам не затягивать с регистрацией", - подчеркнула Вакуленко.
Что делать, если в вашей стране нет ВЭЦ
Для выпускников, которые находятся в странах, где центры тестирования не будут обустроены, действует четкий алгоритм:
- Выбирать ближайшую локацию: Если вашей страны нет в перечне, необходимо регистрироваться в ближайшем доступном городе другой страны.
- Возможность изменения локации: Если впоследствии появится более удобный пункт, участники смогут изменить свой выбор в персональном кабинете до 7 апреля включительно.
Следить за обновлением перечня новых городов и стран УЦОКО советует непосредственно на своем официальном сайте.
