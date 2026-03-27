НМТ-2026 за кордоном: у 3 містах додали місця, а в 20 локаціях реєстрацію вже закрили

Українські абітурієнти за кордоном отримали додаткові місця для проходження НМТ у США, Чехії та Словаччині. Водночас у понад 20 популярних європейських містах вільних позицій для реєстрації вже не залишилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.
Головне:
Через високий попит партнерські центри погодилися розширити мережу комп’ютерних класів. Зокрема, додаткові місця з’явилися для основних сесій у Чикаго (США) та Брно (Чехія), а також для додаткових сесій у Братиславі (Словаччина).
Уже зараз реєстрацію закрили у більшості міст Польщі та Німеччини. Зокрема, місця вичерпані у:
Якщо ви вже зареєструвалися у менш зручному місті, але тепер з’явилася ліпша локація - дані можна змінити. Для цього потрібно зайти у персональний кабінет та оновити вибір населеного пункту. Зробити це необхідно до 7 квітня.
Читайте також про те, що для допуску в екземенаційний центр НМТ потрібно мати з собою сертифікат учасника, запрошення на іспит та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог у застосунку "Дія".
Раніше ми писали про те, що вступники, які здобувають середню освіту в іноземних школах, також мають право на складання НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів. Реєстрація триває до 2 квітня.