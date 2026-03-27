НМТ-2026 за кордоном: у 3 містах додали місця, а в 20 локаціях реєстрацію вже закрили

11:25 27.03.2026 Пт
2 хв
Навіть після реєстрації можна змінити локацію для тестування. Як це зробити?
aimg Василина Копитко
Реєстрація на основну сесію триватиме до 2 квітня (фото: Getty Images)

Українські абітурієнти за кордоном отримали додаткові місця для проходження НМТ у США, Чехії та Словаччині. Водночас у понад 20 популярних європейських містах вільних позицій для реєстрації вже не залишилося.

Головне:

  • Нові можливості: У Чикаго, Брно та Братиславі збільшили кількість місць у екзаменаційних центрах.
  • Дефіцит локацій: У великих містах Європи (особливо в Польщі та Німеччині) вільні місця закінчилися через ажіотаж.
  • Дедлайни: Змінити обране місто у реєстраційних даних можна лише до 7 квітня включно.

Кількість місць збільшилась

Через високий попит партнерські центри погодилися розширити мережу комп’ютерних класів. Зокрема, додаткові місця з’явилися для основних сесій у Чикаго (США) та Брно (Чехія), а також для додаткових сесій у Братиславі (Словаччина).

Де місць уже немає

Уже зараз реєстрацію закрили у більшості міст Польщі та Німеччини. Зокрема, місця вичерпані у:

  • Польщі: Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін та Познань;
  • Німеччині: Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен;
  • Інших країнах: Відень, Мілан, Прага, Берн, Кишинів, Бухарест та інші.

Важливо для вступників

Якщо ви вже зареєструвалися у менш зручному місті, але тепер з’явилася ліпша локація - дані можна змінити. Для цього потрібно зайти у персональний кабінет та оновити вибір населеного пункту. Зробити це необхідно до 7 квітня.

Читайте також про те, що для допуску в екземенаційний центр НМТ потрібно мати з собою сертифікат учасника, запрошення на іспит та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог у застосунку "Дія".

Раніше ми писали про те, що вступники, які здобувають середню освіту в іноземних школах, також мають право на складання НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів. Реєстрація триває до 2 квітня.

