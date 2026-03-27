НМТ-2026 за границей: в 3 городах добавили места, а в 20 локациях регистрацию уже закрыли

Главное: Новые возможности: В Чикаго, Брно и Братиславе увеличили количество мест в экзаменационных центрах.

В Чикаго, Брно и Братиславе увеличили количество мест в экзаменационных центрах. Дефицит локаций: В крупных городах Европы (особенно в Польше и Германии) свободные места закончились из-за ажиотажа.

В крупных городах Европы (особенно в Польше и Германии) свободные места закончились из-за ажиотажа. Дедлайны: Изменить выбранный город в регистрационных данных можно только до 7 апреля включительно.

Количество мест увеличилось

Из-за высокого спроса партнерские центры согласились расширить сеть компьютерных классов. В частности, дополнительные места появились для основных сессий в Чикаго (США) и Брно (Чехия), а также для дополнительных сессий в Братиславе (Словакия).

Где мест уже нет

Уже сейчас регистрацию закрыли в большинстве городов Польши и Германии. В частности, места исчерпаны в:

Польше: Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин и Познань;

Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин и Познань; Германии: Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен;

Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен; Других странах: Вена, Милан, Прага, Берн, Кишинев, Бухарест и другие.

Важно для поступающих

Если вы уже зарегистрировались в менее удобном городе, но теперь появилась лучшая локация - данные можно изменить. Для этого нужно зайти в персональный кабинет и обновить выбор населенного пункта. Сделать это необходимо до 7 апреля.