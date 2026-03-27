НМТ-2026 за границей: в 3 городах добавили места, а в 20 локациях регистрацию уже закрыли

Украинские абитуриенты за рубежом получили дополнительные места для прохождения НМТ в США, Чехии и Словакии. В то же время в более чем 20 популярных европейских городах свободных позиций для регистрации уже не осталось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.
Главное:
Из-за высокого спроса партнерские центры согласились расширить сеть компьютерных классов. В частности, дополнительные места появились для основных сессий в Чикаго (США) и Брно (Чехия), а также для дополнительных сессий в Братиславе (Словакия).
Уже сейчас регистрацию закрыли в большинстве городов Польши и Германии. В частности, места исчерпаны в:
Если вы уже зарегистрировались в менее удобном городе, но теперь появилась лучшая локация - данные можно изменить. Для этого нужно зайти в персональный кабинет и обновить выбор населенного пункта. Сделать это необходимо до 7 апреля.
Читайте также о том, что для допуска в экземенационный центр НМТ нужно иметь с собой сертификат участника, приглашение на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в приложении "Дія".
Ранее мы писали о том, что поступающие, которые получают среднее образование в иностранных школах, также имеют право на сдачу НМТ в 2026 году. Для этого необходимо подготовить специфический пакет документов. Регистрация продолжается до 2 апреля.