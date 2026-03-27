Общество Образование Деньги Изменения Экология

НМТ-2026 за границей: в 3 городах добавили места, а в 20 локациях регистрацию уже закрыли

11:25 27.03.2026 Пт
2 мин
Даже после регистрации можно изменить локацию для тестирования. Как это сделать?
aimg Василина Копытко
Регистрация на основную сессию будет продолжатся до 2 апреля (фото: Getty Images)

Украинские абитуриенты за рубежом получили дополнительные места для прохождения НМТ в США, Чехии и Словакии. В то же время в более чем 20 популярных европейских городах свободных позиций для регистрации уже не осталось.

Главное:

  • Новые возможности: В Чикаго, Брно и Братиславе увеличили количество мест в экзаменационных центрах.
  • Дефицит локаций: В крупных городах Европы (особенно в Польше и Германии) свободные места закончились из-за ажиотажа.
  • Дедлайны: Изменить выбранный город в регистрационных данных можно только до 7 апреля включительно.

Количество мест увеличилось

Из-за высокого спроса партнерские центры согласились расширить сеть компьютерных классов. В частности, дополнительные места появились для основных сессий в Чикаго (США) и Брно (Чехия), а также для дополнительных сессий в Братиславе (Словакия).

Где мест уже нет

Уже сейчас регистрацию закрыли в большинстве городов Польши и Германии. В частности, места исчерпаны в:

  • Польше: Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин и Познань;
  • Германии: Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен;
  • Других странах: Вена, Милан, Прага, Берн, Кишинев, Бухарест и другие.

Важно для поступающих

Если вы уже зарегистрировались в менее удобном городе, но теперь появилась лучшая локация - данные можно изменить. Для этого нужно зайти в персональный кабинет и обновить выбор населенного пункта. Сделать это необходимо до 7 апреля.

Читайте также о том, что для допуска в экземенационный центр НМТ нужно иметь с собой сертификат участника, приглашение на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в приложении "Дія".

Ранее мы писали о том, что поступающие, которые получают среднее образование в иностранных школах, также имеют право на сдачу НМТ в 2026 году. Для этого необходимо подготовить специфический пакет документов. Регистрация продолжается до 2 апреля.

Больше по теме:
УЦОКОВступительная кампанияНМТОбразование в Украине