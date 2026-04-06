НМТ-2026: до якого числа можна відмовитися від іспиту та як це зробити

13:14 06.04.2026 Пн
2 хв
До кінця терміну скасування заявки залишились лічені дні
aimg Василина Копитко
Скасування заявки на участь дозволить зменшити витрати держави на організацію НМТ (фото: Getty Images)

Вступники, які вже зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ), мають право скасувати свою заявку. Зробити це необхідно у визначений термін, дотримуючись конкретної процедури подання заяви.

Головне:

  • Відмовитися від участі в НМТ можна до 16 квітня включно.
  • Для скасування реєстрації потрібно подати заяву (особисто або дистанційно з КЕП).
  • Своєчасна відмова допомагає зекономити бюджетні кошти на організацію місць у центрах тестування.

Терміни та умови відмови

Подати заяву про скасування реєстрації для участі в іспиті вступники можуть до 16 квітня включно. Це стосується тих абітурієнтів, у яких змінилися плани щодо вступу або виникли інші обставини, що унеможливлюють участь у тестуванні.

В УЦОЯО наголошують: своєчасна відмова дозволяє раціонально використовувати державні ресурси. Оскільки для кожного учасника створюється окреме місце в екзаменаційному центрі, скасування реєстрації допоможе зекономити бюджетні кошти.

Як подати заяву: два способи

Вступник може анулювати свою участь особисто або дистанційно. Процедура залежить від обраного формату:

Паперова заява (особисто або поштою):

  • Необхідно заповнити заяву за спеціальною формою.
  • Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника.
  • Разом із заявою обов’язково подається сертифікат НМТ.

Електронна заява (через e-mail):

  • На цифрове зображення заяви потрібно накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис на базі кваліфікованого сертифіката.
  • До електронного листа слід додати скан-копію або фото сертифіката НМТ.

Зразки заяви можна переглянути за посиланням.

Читайте також про те, що в МОН розповіли про мінімальні прохідні бали для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році. Найвищий поріг у 150 балів встановлено для майбутніх юристів, медиків та дипломатів.

140 - для фармацевтів, для більшості інших спеціальностей - 130 балів, для напрямів із державною підтримкою - від 120 балів. Загалом подавати документи на вступ у ВНЗ можна із результатом НМТ від 100 балів.

Раніше ми ділились рейтингом ВНЗ, у яких торік був найвищий вступний бал. Навіть на контракт прохідний поріг становив 140+.

