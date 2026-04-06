НМТ-2026: до какого числа можно отказаться от экзамена и как это сделать

13:14 06.04.2026 Пн
2 мин
До конца срока отмены заявки остались считанные дни
aimg Василина Копытко
Отмена заявки на участие позволит уменьшить расходы государства на организацию НМТ (фото: Getty Images)

Поступающие, которые уже зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ), имеют право отменить свою заявку. Сделать это необходимо в определенный срок, соблюдая конкретную процедуру подачи заявления.

Главное:

  • Отказаться от участия в НМТ можно до 16 апреля включительно.
  • Для отмены регистрации нужно подать заявление (лично или дистанционно с КЭП).
  • Своевременный отказ помогает сэкономить бюджетные средства на организацию мест в центрах тестирования.

Сроки и условия отказа

Подать заявление об отмене регистрации для участия в экзамене абитуриенты могут до 16 апреля включительно. Это касается тех абитуриентов, у которых изменились планы по поступлению или возникли другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в тестировании.

В УЦОКО отмечают: своевременный отказ позволяет рационально использовать государственные ресурсы. Поскольку для каждого участника создается отдельное место в экзаменационном центре, отмена регистрации поможет сэкономить бюджетные средства.

Как подать заявление: два способа

Поступающий может аннулировать свое участие лично или дистанционно. Процедура зависит от выбранного формата:

Бумажное заявление (лично или почте):

  • Необходимо заполнить заявление по специальной форме.
  • Документ должен быть заверен личной подписью заявителя.
  • Вместе с заявлением обязательно подается сертификат НМТ.

Электронное заявление (через e-mail):

  • На цифровое изображение заявления нужно наложить квалифицированную электронную подпись(КЭП) или усовершенствованную электронную подпись на базе квалифицированного сертификата.
  • К электронному письму следует приложить скан-копию или фото сертификата НМТ.

Образцы заявления можно посмотреть по ссылке.

Читайте также о том, что в МОН рассказали о минимальных проходных баллах для поступления в учреждения высшего образования в 2026 году. Самый высокий порог в 150 баллов установлен для будущих юристов, медиков и дипломатов.

140 - для фармацевтов, для большинства других специальностей - 130 баллов, для направлений с государственной поддержкой - от 120 баллов. В целом подавать документы на поступление в вузы можно с результатом НМТ от 100 баллов.

Ранее мы делились рейтингом вузов, в которых в прошлом году был самый высокий вступительный балл. Даже на контракт проходной порог составлял 140+.

