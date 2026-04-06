НМТ-2026: до какого числа можно отказаться от экзамена и как это сделать

Главное: Отказаться от участия в НМТ можно до 16 апреля включительно .

. Для отмены регистрации нужно подать заявление (лично или дистанционно с КЭП).

(лично или дистанционно с КЭП). Своевременный отказ помогает сэкономить бюджетные средства на организацию мест в центрах тестирования.

Сроки и условия отказа

Подать заявление об отмене регистрации для участия в экзамене абитуриенты могут до 16 апреля включительно. Это касается тех абитуриентов, у которых изменились планы по поступлению или возникли другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в тестировании.

В УЦОКО отмечают: своевременный отказ позволяет рационально использовать государственные ресурсы. Поскольку для каждого участника создается отдельное место в экзаменационном центре, отмена регистрации поможет сэкономить бюджетные средства.

Как подать заявление: два способа

Поступающий может аннулировать свое участие лично или дистанционно. Процедура зависит от выбранного формата:

Бумажное заявление (лично или почте):

Необходимо заполнить заявление по специальной форме.

Документ должен быть заверен личной подписью заявителя.

Вместе с заявлением обязательно подается сертификат НМТ.

Электронное заявление (через e-mail):

На цифровое изображение заявления нужно наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП ) или усовершенствованную электронную подпись на базе квалифицированного сертификата.

) или усовершенствованную электронную подпись на базе квалифицированного сертификата. К электронному письму следует приложить скан-копию или фото сертификата НМТ.

Образцы заявления можно посмотреть по ссылке.