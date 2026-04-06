НМТ-2026: до какого числа можно отказаться от экзамена и как это сделать

Поступающие, которые уже зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ), имеют право отменить свою заявку. Сделать это необходимо в определенный срок, соблюдая конкретную процедуру подачи заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Подать заявление об отмене регистрации для участия в экзамене абитуриенты могут до 16 апреля включительно. Это касается тех абитуриентов, у которых изменились планы по поступлению или возникли другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в тестировании.
В УЦОКО отмечают: своевременный отказ позволяет рационально использовать государственные ресурсы. Поскольку для каждого участника создается отдельное место в экзаменационном центре, отмена регистрации поможет сэкономить бюджетные средства.
Поступающий может аннулировать свое участие лично или дистанционно. Процедура зависит от выбранного формата:
Бумажное заявление (лично или почте):
Электронное заявление (через e-mail):
Образцы заявления можно посмотреть по ссылке.
