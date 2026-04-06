ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

НМТ-2026: до какого числа можно отказаться от экзамена и как это сделать

13:14 06.04.2026 Пн
2 мин
До конца срока отмены заявки остались считанные дни
aimg Василина Копытко
НМТ-2026: до какого числа можно отказаться от экзамена и как это сделать

Поступающие, которые уже зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ), имеют право отменить свою заявку. Сделать это необходимо в определенный срок, соблюдая конкретную процедуру подачи заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Читайте также: Регистрацию на НМТ-2026 закрыли: сколько участников и до какого числа можно исправить ошибки

Главное:

  • Отказаться от участия в НМТ можно до 16 апреля включительно.
  • Для отмены регистрации нужно подать заявление (лично или дистанционно с КЭП).
  • Своевременный отказ помогает сэкономить бюджетные средства на организацию мест в центрах тестирования.

Сроки и условия отказа

Подать заявление об отмене регистрации для участия в экзамене абитуриенты могут до 16 апреля включительно. Это касается тех абитуриентов, у которых изменились планы по поступлению или возникли другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в тестировании.

В УЦОКО отмечают: своевременный отказ позволяет рационально использовать государственные ресурсы. Поскольку для каждого участника создается отдельное место в экзаменационном центре, отмена регистрации поможет сэкономить бюджетные средства.

Как подать заявление: два способа

Поступающий может аннулировать свое участие лично или дистанционно. Процедура зависит от выбранного формата:

Бумажное заявление (лично или почте):

  • Необходимо заполнить заявление по специальной форме.
  • Документ должен быть заверен личной подписью заявителя.
  • Вместе с заявлением обязательно подается сертификат НМТ.

Электронное заявление (через e-mail):

  • На цифровое изображение заявления нужно наложить квалифицированную электронную подпись(КЭП) или усовершенствованную электронную подпись на базе квалифицированного сертификата.
  • К электронному письму следует приложить скан-копию или фото сертификата НМТ.

Образцы заявления можно посмотреть по ссылке.

Читайте также о том, что в МОН рассказали о минимальных проходных баллах для поступления в учреждения высшего образования в 2026 году. Самый высокий порог в 150 баллов установлен для будущих юристов, медиков и дипломатов.

140 - для фармацевтов, для большинства других специальностей - 130 баллов, для направлений с государственной поддержкой - от 120 баллов. В целом подавать документы на поступление в вузы можно с результатом НМТ от 100 баллов.

Ранее мы делились рейтингом вузов, в которых в прошлом году был самый высокий вступительный балл. Даже на контракт проходной порог составлял 140+.

