НМТ-2026: 4 причини, через які вам відмовлять у реєстрації

Вже з 5 березня учні по всій Україні почнуть реєструватися на Національний мультипредметний тест (НМТ). Однак це важливо зробити правильно, інакше у реєстрації може бути відмова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Вступ Інфо".
Читайте також: З'явився календар НМТ-2026: коли реєструватись, складати тести та дізнатись свої бали
Наразі існує кілька причин, чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ. Зокрема, так може статися, якщо під час створення персонального кабінету вступник:
Ще однією підставою для відмови є неможливість забезпечити особливі (спеціальні) умови, зазначені у медичному висновку.
"Офіційна відмова в такому випадку дає можливість вступнику з особливими освітніми потребами складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти, куди він планує вступати", - пояснює Telegram-канал.
Там додали, що якщо все ж сталася відмова в реєстрації, тоді у кабінеті вступника буде розміщено відповідне повідомлення із зазначенням причини.
Нагадаємо, що ключовою умовою для успішної подасть заявки на НМТ є наявність документа, що посвідчує особу. Тому вступникам, які досі не мають паспорта, радять оформити його якнайшвидше.
Також ми інформували, що для більшості учнів 11-х класів НМТ є обов'язковим етапом для вступу до університетів. Однак є випадки, коли абітурієнти можуть стати студенти без результатів тестування, використовуючи альтернативні шляхи зарахування.
Окрім того ми писали, що в Українському центрі оцінювання якості освіти нещодавно розповіли, чи допустять штучний інтелект до створення тестів і перевірки знань.