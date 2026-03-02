UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

НМТ-2026: 4 причини, через які вам відмовлять у реєстрації

Фото: у разі відмови у кабінеті вступника буде інформація про причину (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вже з 5 березня учні по всій Україні почнуть реєструватися на Національний мультипредметний тест (НМТ). Однак це важливо зробити правильно, інакше у реєстрації може бути відмова.

Наразі існує кілька причин, чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ. Зокрема, так може статися, якщо під час створення персонального кабінету вступник:

  • вказав недостовірну інформацію;
  • не завантажив усі необхідні документи;
  • подав копії документів, що не відповідають вимогам законодавства.

Ще однією підставою для відмови є неможливість забезпечити особливі (спеціальні) умови, зазначені у медичному висновку.

"Офіційна відмова в такому випадку дає можливість вступнику з особливими освітніми потребами складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти, куди він планує вступати", - пояснює Telegram-канал.

Там додали, що якщо все ж сталася відмова в реєстрації, тоді у кабінеті вступника буде розміщено відповідне повідомлення із зазначенням причини.

Що ще варто знати про НМТ-2026

Нагадаємо, що ключовою умовою для успішної подасть заявки на НМТ є наявність документа, що посвідчує особу. Тому вступникам, які досі не мають паспорта, радять оформити його якнайшвидше.

Також ми інформували, що для більшості учнів 11-х класів НМТ є обов'язковим етапом для вступу до університетів. Однак є випадки, коли абітурієнти можуть стати студенти без результатів тестування, використовуючи альтернативні шляхи зарахування.

Окрім того ми писали, що в Українському центрі оцінювання якості освіти нещодавно розповіли, чи допустять штучний інтелект до створення тестів і перевірки знань.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВступна кампаніяНМТ