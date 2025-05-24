НМТ-2025: скільки випускників уже записались і які предмети обрали

Кількість випускників, зареєстрованих на національний мультипредметний тест (НМТ) цього року, практично не відрізняється від минулого. При цьому деякі предмети на вибір є набагато популярнішими, ніж інші.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.
За словами експерта, НМТ цього року майже зовсім не відрізняється від минулорічного.
"Минулого року у нас було 312 тисяч зареєстрованих. Цього року - теж 312 тисяч", - пояснив він.
Винницький уточнив, що за кордоном минулого року на національний мультипредметний тест було зареєстровано трохи більше ніж 21 тисяча осіб.
"Цього року ця цифра зменшилася на декілька сотень людей - майже 21 тисяча зареєстровані за кордоном", - розповів посадовець.
На його думку, по вступу на бакалаврат було досягнуто "певної стабільності".
"Це може дивно звучати, але під час воєнного стану ми досягли стабільності правил і цифр тих людей, які подаються", - зауважив заступник міністра.
Винницький нагадав, що правила НМТ цього року (як і минулого) - це три обов'язкові предмети та один предмет на вибір.
"Абітурієнти обирають четвертий предмет залежно від того, з яким, на їхню думку, у них буде найбільше шансів вступити на бажану спеціальність до конкретного університету", - пояснив експерт.
Згідно з його інформацією, трохи більше ніж третина учасників - 114 тисяч - зареєструвалися з четвертим предметом "англійська мова".
Далі за популярністю ідуть:
Найменше абітурієнтів обрали при цьому фізику та хімію.
Нагадаємо, основна сесія НМТ 2025 року розпочалась для українців 14 травня. Це - головний етап цьогорічної вступної кампанії.
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