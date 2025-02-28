Українцям назвали головну відмінність НМТ-2025 від попередніх тестів: про що йдеться
Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, чим НМТ 2025 року відрізнятиметься від минулорічного тестування. Йдеться про зміст оцінювання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова очільниці УЦОЯО в інтерв'ю "Новій українській школі".
Чим НМТ-2025 відрізнятиметься від тестування минулого року
За словами Вакуленко, у 2025 році національний мультипредметний тест (НМТ) дещо відрізнятиметься від минулорічного.
"Якщо говорити про зміст оцінювання, то найважливішою зміною є історичний період, який охоплено тестом з історії України. Тепер це - весь курс історії України, визначений відповідною програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України", - розповіла експерт.
Вона пояснила, що йдеться про історію України "до сьогодення". Тобто НМТ охоплюватиме навіть тему агресії РФ проти України.
"Оскільки остання тема сучасної історії - війна Росії проти України - тестування може охоплювати поточні події", - зауважила директор УЦОЯО.
Вона наголосила, що це і є головна відмінність іспиту цього року від тестування, що проводили у 2024 році.
Інших змін, згідно з інформацією Вакуленко, під час проведення НМТ учасникам іспиту очікувати не варто, адже "у процедурах змін майже не відбулося".
На думку спеціаліста, єдиною зміною, яка була б виправданою, могла би стати більша кількість завдань із короткою або розгорнутою формою відповіді. Проте у нинішньому форматі - чотири предмети за один день - це неможливо.
"У такому разі довелося б зменшити кількість питань із вибором варіанта відповіді або завдань на відповідність - для того, щоб в учасників була змога ретельно виконати завдання. Тож мали б ще коротшу шкалу оцінювання", - пояснила директор Українського центру оцінювання якості освіти.
Вона нагадала також, що НМТ проводиться і за кордоном, що призводить до нових проблем (пов'язаних, наприклад, із розкладкою клавіатури).
Насамкінець Вакуленко запевнила, що всі завдання тестування відповідають програмам середньої школи, з якими учасники мали ознайомитися під час навчання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали все, що потрібно знати про НМТ-2025 (коли реєстрація, які будуть іспити, конкурсний поріг для вступу тощо).
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