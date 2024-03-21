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У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу: загроза пуску крилатих ракет

Четвер 21 березня 2024 03:10
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У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу: загроза пуску крилатих ракет Фото: У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні через зліт ТУ-95 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

Повітряні Сили повідомили про можливі пуски крилатих ракет.

"Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Якщо пуски реальні, то розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 03.45", - повідомили у Повітряних Силах.

Також Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для східних та південних областей України.

"Ракетна небезпека у південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", - повідомили захисники.

МВС України просить під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

"Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО", - повідомили у МВС.

Зараз карта повітряних тривог виглядає так:

У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу: загроза пуску крилатих ракет

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Раніше ми повідомляли, що за інформацією Повітряних Сил зафіксовано зліт 9 бортів ТУ-95 з аеродрому Оленья.

Атаки росіян по Україні

Раніше ми писали, що 20 березня вночі росіяни з артилерії обстріляли район Дніпропетровської області. Є постраждалі.

Також росіяни атакували автомобілі з людьми у Херсонській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Вдень 20 березня росіяни вдарили по Харкову. У місці прильоту виникла пожежа. Під завалами були люди. Є постраждалі.

До речі, ввечері окупанти вдруге вдарили по Харкову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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