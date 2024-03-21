У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу: загроза пуску крилатих ракет
В Україні через зліт ТУ-95 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.
Повітряні Сили повідомили про можливі пуски крилатих ракет.
"Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Якщо пуски реальні, то розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 03.45", - повідомили у Повітряних Силах.
Також Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для східних та південних областей України.
"Ракетна небезпека у південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", - повідомили захисники.
МВС України просить під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.
"Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО", - повідомили у МВС.
Зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Раніше ми повідомляли, що за інформацією Повітряних Сил зафіксовано зліт 9 бортів ТУ-95 з аеродрому Оленья.
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До речі, ввечері окупанти вдруге вдарили по Харкову.
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