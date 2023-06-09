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У низці регіонів оголосили повітряну тривогу, повідомляють про загрозу дронів-камікадзе

Фото: повітряна тривога 9 червня оголошено у низці областей України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У низці областей України, переважно у південних, східних та північних регіонах, сьогодні вночі, 9 червня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У МВС України закликали не публікувати фото та відео роботи сил ППО

У МВС України нагадали головні правила поведінки у повітряну тривогу. Зокрема, закликають не видавати роботу ППО та не публікувати кадри сил ЗСУ.

В Одеській ОВА закликали не наближатися до вікон під час повітряної тривоги

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав по можливості не наближатися до вікон під час повітряної тривоги, оскільки у разі роботи сил ППО уламки збитих повітряних цілей можуть становити небезпеку.

Війська РФ завдають ударів по Україні

Російські війська останніми тижнями часто завдають ударів по території України із застосуванням ракет, а також дронів-камікадзе. Так, увечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Жителі Черкаської області повідомляли про звуки вибухів.

Повідомляється, що росіяни вдарили у цивільні об'єкти міста Умань: у порожній цех сільськогосподарського підприємства та автомийку.

У ніч на 9 червня російські війська завдали удару по Україні крилатими ракетами та БПЛА "Шахед". Більшість ворожих цілей вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є жертва та постраждалі у Житомирській області.

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