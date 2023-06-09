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В ряде регионов объявили воздушную тревогу, сообщают об угрозе дронов-камикадзе

Фото: воздушная тревога 9 июня объявлена в ряде областей Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ряде областей Украины, преимущественно в южных, восточных и северных регионах, сегодня ночью, 9 июня, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В МВД Украины призвали не публиковать фото и видео работы сил ПВО

В МВД Украины напомнили главных правилах поведения в воздушную тревогу. В частности, призывают не выдавать работу ПВО и не публиковать кадры сил ВСУ.

В Одесской ОВА призвали не приближаться к окнам во время воздушной тревоги

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал по возможности не приближаться к окнам во время воздушной тревоги, так как в случае работы сил ПВО обломки сбитых воздушных целей могут представлять опасность.

Войска РФ наносят удары по Украине

Российские войска в последние недели часто наносят удары по территории Украины с применением ракет, а также дронов-камикадзе. Так, вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.

Сообщается, что россияне ударили в гражданские объекты города Умань: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и БПЛА "Шахед". Большинство вражеских целей удалось сбить, но в результате падения обломков есть жертва и пострадавшие в Житомирской области.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога