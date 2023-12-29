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По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зафіксовано пуски ракет

Фото: в низці областей України оголошена повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У низці областей України сьогодні вранці, 29 грудня оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано пуски ракет крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Що відомо про причину тривоги

У відомстві зазначили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Повітряні Сили повідомили про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

Також повідомляється про ракети через Сумську область в напрямку Полтавської. 

Мапа тривог

Станом на 07:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України

Російський обстріл України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО. 

Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів. 

Прогримів вибух й у Черкасах.

 

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