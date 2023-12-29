По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зафіксовано пуски ракет

Що відомо про причину тривоги

У відомстві зазначили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Повітряні Сили повідомили про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

Також повідомляється про ракети через Сумську область в напрямку Полтавської.

Мапа тривог

Станом на 07:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України

Російський обстріл України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.

Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.

Прогримів вибух й у Черкасах.