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По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу, зафиксированы пуски ракет

Фото: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ряде областей Украины сегодня утром, 29 декабря, объявили воздушную тревогу. Зафиксированы пуски ракет крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Что известно о причине тревоги

В ведомстве отметили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Людей призывают во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Воздушные Силы сообщили о пролете крылатых ракет через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

Также сообщается о ракетах через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Карта тревог

По состоянию на 07:06, воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Российский обстрел Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Прогремел взрыв и в Черкассах.

 

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