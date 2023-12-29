По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу, зафиксированы пуски ракет

Что известно о причине тревоги

В ведомстве отметили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Людей призывают во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Воздушные Силы сообщили о пролете крылатых ракет через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

Также сообщается о ракетах через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Карта тревог

По состоянию на 07:06, воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Российский обстрел Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Прогремел взрыв и в Черкассах.