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У низці областей оголошено повітряну тривогу через ворожі дрони

Фото: росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, кілька груп ударних ворожих БпЛА прямують з півдня через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

Дрони тримають курс на Харківську область.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

Обстріли України

З дня останнього масштабного обстрілу 26 серпня, росіяни активізували обстріли населених пунктів України з різних видів озброєння - від ударних дронів типу "Шахед" до балістичних ракет.

Одночасно війська агресора продовжують обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Сумської, Харківської та Донецької областей.

Так, 1 вересня росіяни вдарили з авіації по інфраструктурі в Сумській області. Є постраждалі.

Також ворог атакував заклад освіти у Сумах.

Крім того, армія РФ продовжує регулярні обстріли Харкова. Вдень 1 вересня було атаковано один з енергооб'єктів міста.

Ввечері у Харкові знову пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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Війна Росії проти України