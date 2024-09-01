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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов

Фото: россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, несколько групп ударных вражеских БпЛА направляются с юга через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

Дроны держат курс на Харьковскую область.

В 23:32 Воздушные силы сообщили о появлении новых групп ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.

В 23:56 военные сообщили о движении нескольких групп ударных беспилотников через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Обстрелы Украины

Со дня последнего масштабного обстрела 26 августа, россияне активизировали обстрелы населенных пунктов Украины из различных видов вооружения - от ударных дронов типа "Шахед" до баллистических ракет.

Одновременно войска агрессора продолжают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Так, 1 сентября россияне ударили из авиации по инфраструктуре в Сумской области. Есть пострадавшие.

Также враг атаковал местное заведение образования в Сумах.

Кроме того, армия РФ продолжает регулярные обстрелы Харькова. Днем 1 сентября был атакован один из энергообъектов города.

Вечером в Харькове снова прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

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