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У Харкові РФ атакувала один з енергооб'єктів, - Міненерго

Неділя 01 вересня 2024 17:18
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У Харкові РФ атакувала один з енергооб'єктів, - Міненерго Фото: рятувальники гасять пожежу у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні, 1 вересня, Росія здійснила черговий обстріл Харкова. Зокрема, ворог атакував один з енергооб'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Під час останнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об'єктів", - йдеться у повідомленні.

В Міненерго додали, що наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака на Харків

У неділю, 1 серпня, близько 13:00 у Харкові пролунало 10 вибухів. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного та північного напрямків.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 41 людина, серед них - 5 дітей.

Відомо, що під ударом країни-агресора опинились ТЦ, Палац спорту, газогін та відділення "Нової пошти".

Більш детально про атаку на Харків читайте в матеріалі РБК-Україна.

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