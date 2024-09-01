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Росія вдарила по інфраструктурі під Сумами: є поранені

Росія, Неділя 01 вересня 2024 18:16
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Росія вдарила по інфраструктурі під Сумами: є поранені Фото: росіяни обстріляли Сумську громаду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог завдав авіаційного удару по інфраструктурі Сумської громади. Загалом в районі було зафіксовано 3 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

В адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, після російського удару є постраждалі.

"На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - заявили в ОВА.

Водночас адміністрація звернулась до мешканців Сумської області та закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Удар РФ по колоні зерновозів у Сумській області

Нагадаємо, що вчора, 3 серпня, російські військові ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі. В результаті ворожого удару один водій загинув, ще четверо були поранені.

Однак вже сьогодні росіяни вигадали фейк щодо вчорашньої атаки. За вигадкою окупантів, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

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