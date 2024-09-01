Росіяни ударили по приміщенню закладу освіти у Сумах, - ОВА

Сьогодні ввечері, 1 вересня, Росія вчергове атакувала місто Суми. Ворог влучив по приміщенню закладу освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Зокрема, ракетний удар було здійснено по приміщенню закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

В ОВА уточнили, що будівля в яку влучила ракета, знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

Наразі на місці працюють всі необхідні служби, людям надають медичну допомогу. Наслідки чергової атаки РФ уточнюються.

"Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Сумській ОВА закликали людей дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Оновлено: у Сумах двоє поранених дітей

Пізніше стало відомо, що через російський обстріл поранення отримали двоє дітей: хлопчик 7 років і дівчинка 13 років, передає "Суспільне".

Як поінформували у міській рані, були госпіталізовані чотири людини. Також зазначається, що було пошкоджено близько 400 вікон в будинках.