В Харкові пролунав вибух: місто під обстрілом

Російські військові знову атакують Харків. В місті надвечір вчергове пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях", - повідомив глава ОВА. Терехов також зауважив, що у Харкові було чутно вибух, та закликав харків'ян бути обережними. Нагадаємо, що ще за 20 хв до вибуху в місті була оголошена повітряна тривога. Наразі ж карта повітряних тривог виглядає наступним чином.