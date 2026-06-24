Нижня палата парламенту Румунії "мовчазно схвалила" об'єднання з Молдовою

Палата депутатів Румунії схвалила законопроєкт, який передбачає об'єднання країни з Республікою Молдова та уповноважує уряд розпочати переговори з Кишиневом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське національне інформагентство Agerpres .

Проте ухвалене рішення ще не є остаточним . Надалі законопроєкт має розглянути Сенат Румунії, який виступає палатою, що ухвалює остаточне рішення.

Одразу після набрання чинності закон зобов'язує румунський уряд невідкладно розпочати переговори з владою Молдови для завершення процесу об'єднання двох держав.

Під час засідання Палати депутатів було оголошено, що термін розгляду документа офіційно закінчився, через що він вважається "мовчазно" схваленим.

Перспективи об'єднання Молдови та Румунії

Нагадаємо, раніше радник румунського президента Еуджен Томак заявив, що Бухарест готовий у будь-який момент почати переговори про об'єднання, якщо Кишинів виявить таке бажання. За його словами, офіційна позиція Румунії залишається незмінною, а рух за возз'єднання двох держав є абсолютно природним процесом через спільну історію.

Згодом міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой також прокоментував цю тему і запевнив, що проголосував би "за" на можливому референдумі про об'єднання з Румунією. Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що подібні перспективи вже не можна замовчувати, оскільки уніоністські настрої регулярно звучать від громадян під час зустрічей із політиками.

На тлі цих заяв суспільна підтримка ідеї злиття двох країн серед молдовського населення помітно зросла і досягла 42%. Поглиблення інтеграції з Бухарестом наразі розглядається владою у Кишиневі як альтернативний "план Б" на випадок, якщо офіційні переговори щодо вступу Молдови до Європейського Союзу будуть заблоковані або сильно сповільняться.

Докладніше про історичний контекст та можливі сценарії розвитку подій читайте у матеріалі РБК-Україна "Нова держава в Європі? Чому в Молдові заговорили про об'єднання з Румунією".