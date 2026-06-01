Міністр МЗС Молдови відповів, чи підтримує об'єднання з Румунією

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що проголосував би "за" на можливому референдумі про об'єднання з Румунією. За його словами, цю тему вже не можна замовчувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vocea Basarabiei .

Що сказав міністр

В ефірі програми "Євробезпека" на Vocea Basarabiei Попшой зазначив: уніоністський рух в країні існував і існує - і це природно, з огляду на спільну історію. Питання об'єднання регулярно звучить від громадян на зустрічах із політиками.

"Ми маємо бути чесними і публічно обговорювати цю перспективу, в тій мірі, в якій вона може стати реалістичною. За 30 років незалежності цього так і не сталося", - сказав він.

"Будучи громадянином Румунії, я не можу проголосувати "проти", - відповів міністр на питання, як би він проголосував на референдумі.

Умови для об'єднання

Попшой підкреслив: конкретні кроки в напрямку об'єднання можливі лише тоді, коли з'явиться значна підтримка з обох берегів Пруту - як у Молдові, так і в Румунії.

"Коли буде така відкритість і підтримка з обох боків - можливо, колись, у найближчому чи більш віддаленому майбутньому, ми зможемо говорити про це більш предметно", - сказав він.

Пріоритет - євроінтеграція

Попшой наголосив: наразі стратегічний пріоритет Молдови - вступ до Євросоюзу. "Ми зосереджені на євроінтеграції, щоб возз'єднатися у великій європейській родині - разом із братами по той бік Пруту та всіма партнерами, які нас підтримують", - підсумував він.