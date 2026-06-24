Нижняя палата парламента Румынии "молчаливо одобрила" объединение с Молдовой
Палата депутатов Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение страны с Республикой Молдова и уполномочивающее правительство начать переговоры с Кишиневом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское национальное информагентство Agerpres.
Детали решения парламента
По информации издания, законодательную инициативу внесла на рассмотрение парламента партия SOS Romania еще 14 апреля.
Во время заседания Палаты депутатов было объявлено, что срок рассмотрения документа официально истек, из-за чего он считается "молчаливо" одобренным.
Согласно тексту законопроекта, румынский парламент подтверждает приверженность положениям Заключительного акта Хельсинкской конференции ОБСЕ.
Этот документ признает возможность смены государственных границ мирным и дипломатическим путем.
Сразу после вступления в силу закон обязывает румынское правительство безотлагательно начать переговоры с властями Молдовы для завершения процесса объединения двух государств.
Однако принятое решение еще не является окончательным . В дальнейшем законопроект должен рассмотреть Сенат Румынии, выступающий палатой, принимающей окончательное решение.
Перспективы объединения Молдовы и Румынии
Напомним, ранее советник румынского президента Эуджен Томак заявил, что Бухарест готов в любой момент начать переговоры об объединении, если Кишинев изъявит такое желание. По его словам, официальная позиция Румынии остается неизменной, а движение за воссоединение двух государств абсолютно естественным процессом через совместную историю.
Позже министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой также прокомментировал эту тему и заверил, что проголосовал бы "за" на возможном референдуме об объединении с Румынией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные перспективы уже нельзя умалчивать, поскольку унионистские настроения регулярно звучат от граждан во время встреч с политиками.
На фоне этих заявлений общественная поддержка идеи слияния двух стран среди молдавского населения заметно выросла и достигла 42%. Углубление интеграции с Бухарестом рассматривается властями в Кишиневе как альтернативный "план Б" на случай, если официальные переговоры по вступлению Молдовы в Европейский Союз будут заблокированы или сильно замедлятся.
Подробнее об историческом контексте и возможных сценариях развития событий читайте в материале РБК-Украина "Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией".