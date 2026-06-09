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Новий прем'єр Румунії, родом з України, зробив заяву про своє громадянство

19:53 09.06.2026 Вт
2 хв
Які громадянства нині має новий прем'єр Румунії?
aimg Марія Науменко
Новий прем'єр Румунії, родом з України, зробив заяву про своє громадянство Фото: призначений прем'єр-міністр Румунії Єуджен Томак (presidency.ro)
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Призначений прем'єр-міністр Румунії Єуджен Томак, який народився на території України, несподівано розповів про своє громадянство та пояснив рішення, ухвалене багато років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Політик народився на півдні історичної Бессарабії - території, яка нині входить до складу України.

"Я громадянин Румунії та Молдови. Оскільки Україна не дозволяла подвійне громадянство, у певний момент я подав заяву до посольства України в Бухаресті про відмову від громадянства. Мені дуже хотілося стати громадянином Молдови", - пояснив він.

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Томак зазначив, що залишається тісно пов'язаним із Молдовою та вважає її підтримку одним із важливих напрямів своєї діяльності.

За його словами, у разі остаточного затвердження на посаді він планує реалізувати кілька спільних румунсько-молдовських ініціатив. Серед них - створення спільного законодавства у сфері медіа, яке дозволить телеканалам і радіостанціям двох країн працювати на обох ринках.

"Так ми зможемо природним чином допомогти Молдові у боротьбі з дезінформацією та русифікацією. Європейське законодавство дозволяє це зробити, потрібно лише офіційно оформити ініціативу. Вплив російськомовних ЗМІ, як і раніше, залишається досить серйозною проблемою", - наголосив він.

Також Томак виступає за розробку спільної освітньої програми та проведення спортивних змагань під назвою "Кубок Румунії та Молдови".

Нагадаємо, 4 червня президент Румунії Нікушор Дан призначив депутата Європарламенту Єуджена Томака прем'єр-міністром.

Відповідно до Конституції країни, він має десять днів для формування уряду та отримання підтримки парламенту. Для затвердження нового кабінету необхідно заручитися голосами щонайменше 233 депутатів.

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