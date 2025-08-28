Ніжний омлет з грибами за 15 хв: рецепт ситного сніданку

Омлет із грибами - швидка і поживна страва, яка поєднує білки яєць із насиченим смаком грибів. Цей рецепт дозволяє приготувати сніданок або легку вечерю всього за 10-15 хвилин, використовуючи мінімум інгредієнтів і доступні продукти.

Омлет з грибним соусом: легкий рецепт

На дві порції знадобляться такі інгредієнти:

гриби - 200-250 г

вершки - 80 г

цибуля - 80 г

тортилья - 1 шт.

яйця - 4 шт.

молоко - 50 мл

сіль, перець, зелень - до смаку

твердий сир - 40 г

олія для смаження - 2-3 г

Загальний час приготування: 15 хв.

Спосіб приготування

Спочатку злегка збризніть сковорідку олією, вкиньте нарізану цибулю і смажте 4 хв. Паралельно додайте до яєць молоко, сіль та перець і ретельно збийте.

Масу перелийте в сковорідку і зверху накрийте тортильєю (попередньо виріжте круг, по розміру сковорідки).

Готуйте на невеликому вогні, при закритій кришці, приблизно 5-7 хв. Після цього переверніть і готуйте ще 2-3 хв.

До цибулі додайте гриби і смажте ще 5-7 хв. Влийте гарячі вершки, посоліть, поперчіть і готуйте до загустіння.

В кінці викладіть на одну половину омлету трішки сиру, далі грибний соус, ще трішки сиру накрийте другою половиною.

Приготування омлету з грибами (фото: кадр з відео)