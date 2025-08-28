Ніжний омлет з грибами за 15 хв: рецепт ситного сніданку
Омлет із грибами - швидка і поживна страва, яка поєднує білки яєць із насиченим смаком грибів. Цей рецепт дозволяє приготувати сніданок або легку вечерю всього за 10-15 хвилин, використовуючи мінімум інгредієнтів і доступні продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Омлет з грибним соусом: легкий рецепт
На дві порції знадобляться такі інгредієнти:
- гриби - 200-250 г
- вершки - 80 г
- цибуля - 80 г
- тортилья - 1 шт.
- яйця - 4 шт.
- молоко - 50 мл
- сіль, перець, зелень - до смаку
- твердий сир - 40 г
- олія для смаження - 2-3 г
Загальний час приготування: 15 хв.
Спосіб приготування
Спочатку злегка збризніть сковорідку олією, вкиньте нарізану цибулю і смажте 4 хв. Паралельно додайте до яєць молоко, сіль та перець і ретельно збийте.
Масу перелийте в сковорідку і зверху накрийте тортильєю (попередньо виріжте круг, по розміру сковорідки).
Готуйте на невеликому вогні, при закритій кришці, приблизно 5-7 хв. Після цього переверніть і готуйте ще 2-3 хв.
До цибулі додайте гриби і смажте ще 5-7 хв. Влийте гарячі вершки, посоліть, поперчіть і готуйте до загустіння.
В кінці викладіть на одну половину омлету трішки сиру, далі грибний соус, ще трішки сиру накрийте другою половиною.
Приготування омлету з грибами (фото: кадр з відео)
