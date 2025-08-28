ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ніжний омлет з грибами за 15 хв: рецепт ситного сніданку

Четвер 28 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Ніжний омлет з грибами за 15 хв: рецепт ситного сніданку Рецепт смачного омлету з грибами (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Омлет із грибами - швидка і поживна страва, яка поєднує білки яєць із насиченим смаком грибів. Цей рецепт дозволяє приготувати сніданок або легку вечерю всього за 10-15 хвилин, використовуючи мінімум інгредієнтів і доступні продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Омлет з грибним соусом: легкий рецепт

На дві порції знадобляться такі інгредієнти:

  • гриби - 200-250 г
  • вершки - 80 г
  • цибуля - 80 г
  • тортилья - 1 шт.
  • яйця - 4 шт.
  • молоко - 50 мл
  • сіль, перець, зелень - до смаку
  • твердий сир - 40 г
  • олія для смаження - 2-3 г

Загальний час приготування: 15 хв.

Спосіб приготування

Спочатку злегка збризніть сковорідку олією, вкиньте нарізану цибулю і смажте 4 хв. Паралельно додайте до яєць молоко, сіль та перець і ретельно збийте.

Масу перелийте в сковорідку і зверху накрийте тортильєю (попередньо виріжте круг, по розміру сковорідки).

Готуйте на невеликому вогні, при закритій кришці, приблизно 5-7 хв. Після цього переверніть і готуйте ще 2-3 хв.

До цибулі додайте гриби і смажте ще 5-7 хв. Влийте гарячі вершки, посоліть, поперчіть і готуйте до загустіння.

В кінці викладіть на одну половину омлету трішки сиру, далі грибний соус, ще трішки сиру накрийте другою половиною.

Ніжний омлет з грибами за 15 хв: рецепт ситного сніданкуПриготування омлету з грибами (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили