Нежный омлет с грибами за 15 мин: рецепт сытного завтрака
Омлет с грибами - быстрое и питательное блюдо, которое сочетает белки яиц с насыщенным вкусом грибов. Этот рецепт позволяет приготовить завтрак или легкий ужин всего за 10-15 минут, используя минимум ингредиентов и доступные продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Омлет с грибным соусом: легкий рецепт
На две порции понадобятся такие ингредиенты:
- грибы - 200-250 г
- сливки - 80 г
- лук - 80 г
- тортилья - 1 шт.
- яйца - 4 шт.
- молоко - 50 мл
- соль, перец, зелень - по вкусу
- твердый сыр - 40 г
- масло для жарки - 2-3 г
Общее время приготовления: 15 мин.
Способ приготовления
Сначала слегка сбрызните сковородку маслом, бросьте нарезанный лук и жарьте 4 мин. Параллельно добавьте к яйцам молоко, соль и перец и тщательно взбейте.
Массу перелейте в сковородку и сверху накройте тортильей (предварительно вырежьте круг, по размеру сковородки).
Готовьте на небольшом огне, при закрытой крышке, примерно 5-7 мин. После этого переверните и готовьте еще 2-3 мин.
К луку добавьте грибы и жарьте еще 5-7 мин. Влейте горячие сливки, посолите, поперчите и готовьте до загустения.
В конце выложите на одну половину омлета немного сыра, далее грибной соус, еще немного сыра накройте второй половиной.
Приготовление омлета с грибами (фото: кадр из видео)
