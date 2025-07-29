Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецепт

Рецепт сирно-макового рулету

Для приготування знадобиться:

лаваш - 70 г

яйця - 2 шт.

кисломолочний сир (0.2%) - 250 г

замінник цукру - 40 г

мак - 60 г

Загальний час приготування - 40 хв. У 100 г продукту:

калорій - 160

білка -13 г

жирів 7 г

вуглеводів 10 г

Вага всієї порції - 550 г.

Легкий спосіб приготування

Спочатку залийте мак окропом і лишіть на 10 хв. Далі додайте в тарілку сир, 1 яйце, та один яєчний білок (жовток залишіть), додайте замінник цукру і вкиньте мак, з якого попередньо відцідіть воду. Все ретельно вимішайте.

Після цього викладаємо на тонкий лаваш і розрівнюємо. Скрутіть у рулет і перекладіть на пергамент і змастіть зверху жовтком.

Випікайте при 180 С 25 хв.

Рецепт сирно-макового рулету (фото: кадр з відео)