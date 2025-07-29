Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецепт

Сирно-маковий рулет - це корисний і смачний десерт, який легко вписується в раціон під час дієти. Завдяки поєднанню знежиреного сиру та маку, він забезпечує організм білком, кальцієм і клітковиною, водночас залишаючись низькокалорійним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Для приготування знадобиться:
Загальний час приготування - 40 хв. У 100 г продукту:
Вага всієї порції - 550 г.
Легкий спосіб приготування
Спочатку залийте мак окропом і лишіть на 10 хв. Далі додайте в тарілку сир, 1 яйце, та один яєчний білок (жовток залишіть), додайте замінник цукру і вкиньте мак, з якого попередньо відцідіть воду. Все ретельно вимішайте.
Після цього викладаємо на тонкий лаваш і розрівнюємо. Скрутіть у рулет і перекладіть на пергамент і змастіть зверху жовтком.
Випікайте при 180 С 25 хв.
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