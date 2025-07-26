Ідеальний літній десерт з 4 інгредієнтів: готується всього кілька хвилин
Літня спека - чудовий привід потішити себе легким і смачним десертом, для якого потрібно всього 4 простих інгредієнти. Готується без зайвого клопоту на кухні - лише максимум смаку і мінімум зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Десерт з 4 інгредієнтів: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- желе - 2 пачки (будь-який смак)
- гаряча вода - 350 мл
- кисломолочний сир - 200 г
- фрукти і ягоди - до свого смаку
Легкий спосіб приготування
Готується такий десерт всього за кілька хвилин.
Спочатку в чаші блендера потрібно розвести жиле з гарячою водою, добре розмішати та залишити охолонути.
Після цього додайте кисломолочний сир та збийте блендером до однорідності. Далі в форму влийте суміш та зверху додайте фрукти та ягоди. Десерт поставте на 2 години в холодильник, щоб він повністю застиг.
Рецепт десерту з 4 інгредієнтів (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити
- Рецепт вафельного торта із полуницею та секретним інгредієнтом
- Смачний малиновий пиріг, який точно сподобається кожному
- Простий яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин