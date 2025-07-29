Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт

Творожно-маковый рулет - это полезный и вкусный десерт, который легко вписывается в рацион во время диеты. Благодаря сочетанию обезжиренного творога и мака, он обеспечивает организм белком, кальцием и клетчаткой, при этом оставаясь низкокалорийным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Для приготовления понадобится:
Общее время приготовления - 40 мин. В 100 г продукта:
Вес всей порции - 550 г.
Легкий способ приготовления
Сначала залейте мак кипятком и оставьте на 10 мин. Далее добавьте в тарелку творог, 1 яйцо, и один яичный белок (желток оставьте), добавьте заменитель сахара и бросьте мак, из которого предварительно отцедите воду. Все тщательно вымешайте.
После этого выкладываем на тонкий лаваш и разравниваем. Сверните в рулет и переложите на пергамент и смажьте сверху желтком.
Выпекайте при 180 С 25 мин.
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