Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа

У розпал сезону персиків варто скористатися рецептом легкого десерту, який готується швидко та стане яскравим акцентом літнього столу. Його зможе приготувати кожен вдома без зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Персик потрібно нарізати шматочками та покласти у чашу блендера. Додайте туди молоко, кукурудзяний крохмаль, цукор та все перебийте до однорідної маси.
Далі цю масу перелийте в каструлю та на повільному вогні доведіть до кипіння.
На дно форми додайте подрібнене печиво та влийте гарячу масу. Залиште в холодильнику охолоджуватись.
За бажанням зверху можна прикрасити карамелізованими персиками. У сковорідку додайте масло, цукор та персики. Все разом тушкуйте 2-3 хвилини.
Зверху десерт прикрасьте карамелізованими персиками і готово.
