UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа

Рецепт смачного десерту з персиками (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

У розпал сезону персиків варто скористатися рецептом легкого десерту, який готується швидко та стане яскравим акцентом літнього столу. Його зможе приготувати кожен вдома без зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук.

Рецепт десерту з персиками без духовки

Інгредієнти:

  • молоко - 700 мл
  • цукор - 4 ст.л
  • кукурудзяний крохмаль - 4 ст.л
  • персики - 2 шт.
  • печиво - 6 шт.
  • цукор - 1 ст.л
  • вершкове масло - 40 г

Легкий спосіб приготування

Персик потрібно нарізати шматочками та покласти у чашу блендера. Додайте туди молоко, кукурудзяний крохмаль, цукор та все перебийте до однорідної маси.

Приготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)

Далі цю масу перелийте в каструлю та на повільному вогні доведіть до кипіння.

На дно форми додайте подрібнене печиво та влийте гарячу масу. Залиште в холодильнику охолоджуватись.

Приготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)

За бажанням зверху можна прикрасити карамелізованими персиками. У сковорідку додайте масло, цукор та персики. Все разом тушкуйте 2-3 хвилини.

Зверху десерт прикрасьте карамелізованими персиками і готово.

Рецепт смачного десерту з персиками (фото: кадр з відео)

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиФрукти