Нежный десерт с персиками, который стоит успеть приготовить до конца лета

Рецепт вкусного десерта с персиками (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

В разгар сезона персиков стоит воспользоваться рецептом легкого десерта, который готовится быстро и станет ярким акцентом летнего стола. Его сможет приготовить каждый дома без труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Марии Макарчук.

Рецепт десерта с персиками без духовки

Ингредиенты:

  • молоко - 700 мл
  • сахар - 4 ст.л
  • кукурузный крахмал - 4 ст.л
  • персики - 2 шт.
  • печенье - 6 шт.
  • сахар - 1 ст.л
  • сливочное масло - 40 г

Легкий способ приготовления

Персик нужно нарезать кусочками и положить в чашу блендера. Добавьте туда молоко, кукурузный крахмал, сахар и все перебейте до однородной массы.

Приготовление десерта с персиками (фото: кадр из видео)

Далее эту массу перелейте в кастрюлю и на медленном огне доведите до кипения.

На дно формы добавьте измельченное печенье и влейте горячую массу. Оставьте в холодильнике охлаждаться.

Приготовление десерта с персиками (фото: кадр из видео)

По желанию сверху можно украсить карамелизированными персиками. В сковородку добавьте масло, сахар и персики. Все вместе тушите 2-3 минуты.

Сверху десерт украсьте карамелизированными персиками и готово.

Рецепт вкусного десерта с персиками (фото: кадр из видео)

 

