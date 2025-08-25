Нежный десерт с персиками, который стоит успеть приготовить до конца лета

В разгар сезона персиков стоит воспользоваться рецептом легкого десерта, который готовится быстро и станет ярким акцентом летнего стола. Его сможет приготовить каждый дома без труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Марии Макарчук.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Персик нужно нарезать кусочками и положить в чашу блендера. Добавьте туда молоко, кукурузный крахмал, сахар и все перебейте до однородной массы.
Далее эту массу перелейте в кастрюлю и на медленном огне доведите до кипения.
На дно формы добавьте измельченное печенье и влейте горячую массу. Оставьте в холодильнике охлаждаться.
По желанию сверху можно украсить карамелизированными персиками. В сковородку добавьте масло, сахар и персики. Все вместе тушите 2-3 минуты.
Сверху десерт украсьте карамелизированными персиками и готово.
